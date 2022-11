La ‘maldición’ del grupo F: mal augurio para Bélgica y Croacia

Catar 2022 empezó y llegó su cuarto día de competición. Momento para la acción en los grupos E y F, con equipos que son potenciales candidatos para llevarse el Mundial. Centrándonos en el grupo F, Bélgica y Croacia llegan como las favoritas, ante Marruecos y Canadá, que buscarán dar la sorpresa.



Los juegos pactados para este miércoles 23 de noviembre, pueden ser un abrebocas de lo que será la definición de la zona, donde los nombres pesan menos en cancha, ante las personas que saltan a ella. El Mundial siempre dará sorpresas, donde no hay rival débil.



El grupo F tiene un condimento especial, no por los jugadores o Selecciones que están allí, sino porque remite a un mal augurio, que en las anteriores ediciones del Mundial se ha cumplido.



Desde 1982, se instauró este grupo, tras el aumento de equipos en el certamen. Coincidencia o no, de este grupo no ha salido algún campeón del mundo. Además, las participaciones en fases finales de los combinados que han integrado esta zona, no ha sido la mejor, pese a llegar incluso a semifinales, como Inglaterra en 1990, siendo eliminada por Alemania.



Los teutones en 1998 y 2018, integraron esta zona. En la edición disputada en Francia llegaron a cuartos de final, siendo eliminados por Croacia y en Rusia, se quedaron en la fase de grupos. En 2014, Argentina sufrió en el grupo F, llegó hasta la final y perdió el título.