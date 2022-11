Estrella de Arabia advierte en Mundial: ‘Es prohibido no clasificarse’

Arabia Saudita se repuso de un primer gol de Argentina liderado por Lionel Messi, pero para el segundo tiempo, los árabes fueron inteligentes y aprovecharon un bajonazo del equipo de Scaloni para anotar dos goles en cinco minutos.



Una de las grandes figuras de Arabia Saudita fue el encargado del primer gol Saleh Al-Shehri, quien abrió el camino a la victoria histórica en el inicio del grupo C del Mundial de Qatar 2022 y dejó claro que irán por más sorpresas en la cita orbital.





Por ello, una vez terminó el partido con Argentina, los jugadores de Arabia Saudita no pararon de festejar y después de la reflexión en el camerino, Al-Shehri vio que era posible seguir sumando para luchar por una posible clasificación y dejó abierta la posibilidad de ganar el segundo juego.



“Aspiramos a octavos de final, después de esta victoria contra Argentina, es prohibido no clasificarse. Hemos ganado contra el favorito para ganar la Copa del Mundo y no es para menos”, mencionó Saleh Al-Shehri.



🇸🇦 Saleh Al-Shehri, autor del 1-1 parcial en la victoria de Arabia Saudita ante Argentina, aseguró que van por más: "Después de esta victoria, está prohibido no clasificarse".



🇦🇷 "Hemos ganado contra el favorito para ganar la Copa del Mundo", agregó. pic.twitter.com/cwWGJaa5pp — Diario Olé (@DiarioOle) November 22, 2022



Ahora, con tres puntos en el bolsillo y aprovechando un empate entre Polonia y México, los árabes esperan ganar contra los polacos en la segunda fecha del grupo C que se disputará el 25 de noviembre y de paso asegurarse entre los 16 mejores del Mundial.