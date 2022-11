Havertz no le teme a España y advirtió: ‘No nos vamos a esconder’

Alemania sufrió un duro golpe en el Mundial de Qatar 2022 al perder sorpresivamente 2-1 contra Japón y dejar comprometida su clasificación, pues ahora deberán buscar una victoria obligada contra España, quien comenzó con goleada frente a Costa Rica.



Por ello, previo al duelo decisivo contra España, Kai Havertz, joven estrella de Alemania, habló del juego contra los de Luis Enrique, aunque no sintió temor, pues sabe que su selección tiene las armas para hacer buen juego y contra Japón apenas fue un descuido.



"El 7-0 es un resultado duro, que impresiona; hay que respetar al equipo español, está claro; pero no nos vamos a esconder contra España. Sabemos la calidad que tenemos, sabemos lo que tenemos que hacer y lo queremos demostrar”, referenció Havertz en conferencia de prensa.



Igualmente, el volante fue preguntado por las polémicas declaraciones de Ikay Gündogan, quien tiró el agua sucia a sus compañeros por la derrota contra Japón, pues no los vio jugar a la altura de lo que es Alemania, pero no le dio mucha importancia, pues todos sintieron impotencia en ese momento.



“Fueron críticas constructivas. La gente llega triste y enfadada al vestuario después de perder un partido así. Que Ilkay Gündogan haya dicho que hubo gente que no quería tener el balón o que no se ofrecía creo que es una crítica buena para el equipo”, reconoció Havertz.



Kai Havertz en el partido del domingo contra España.

De momento, Alemania espera trabajar fuerte para llegar en óptimas condiciones contra España, en duelo de la segunda fecha del grupo E y quedar con opciones de clasificar a los octavos de final del Mundial.