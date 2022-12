Grealish aceptó poco protagonismo en Inglaterra: ‘Es difícil’

Inglaterra aseguró su cupo en los octavos de final del Mundial Qatar 2022, siendo líder del grupo B con siete puntos, además, de demostrar buen potencial goleador gracias a sus nueve tantos en esta fase inicial del certamen.



Sin embargo, dentro de la nómina que ha utilizado Gareth Southgate en Inglaterra, hay un jugador en específico que no ha sido titular y es el del Manchester City, Jack Grealish, quien, a pesar de llevar un gol, el volante ha entrado como revulsivo, siendo un suplente de lujo para los ingleses.



Ante esta situación, medios ingleses le preguntaron a Grealish sobre su verdadero papel dentro de Inglaterra y el jugador del Manchester City no dudó en decir que hay otros talentos que necesitan también la oportunidad, además de que lo están haciendo bien, resaltando también su papel dentro del campo cuando Southgate lo necesite debido a su experiencia.



“No estoy diciendo que no quiero ser titular, pero aprecio los otros talentos que tenemos. Creo que es difícil para el entrenador porque, haga lo que haga, nunca va a ganar. Ha demostrado ser un técnico brillante. Creo que a veces los suplentes tienen tanto protagonismo como los titulares porque podemos cambiar un partido”, fue claro Grealish en conferencia de prensa.









Además, Grealish también admitió lo que le dicen los otros jugadores cada vez que se van al descanso, pues saben que en cualquier momento lo necesitarán para ayudar al equipo en circunstancias complicadas.



"Todos los compañeros me dicen que me asegure de estar listo estamos en empate al descanso y eso te hace sentir que te quieren”, finalizó Grealish.



De momento, Inglaterra se sigue preparando para disputar el partido de octavos de final del Mundial, donde su próximo rival será el difícil Senegal, duelo que se jugará el 4 de diciembre.