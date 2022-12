Enojo de Cristiano Ronaldo es viral en redes: ¿mandó a callar a su DT?

Transcurría el minuto 65 en el partido entre Portugal y Corea del Sur, en el que los asiáticos ya ganaban 1-0, cuando el técnico Fernando Santos, pensando en refrescar la ofensiva y darle descanso a CR7 pensando en octavos, decidió sustituirlo e incluir en sus planes a André Silva.



Sin embargo, el goleador portugués salió con cara de pocos amigos y visiblemente molesto. Las redes sociales estallaron y rápidamente se hizo viral la situación. Con los gestos y el par de frases, se especuló con que habían sido dirigidas a su técnico.



"Estás apurado por sacarme, no me jodas", habría dicho Cristiano cuando se retiraba de la cancha. Sus gestos de molestia continuaron desde el banquillo.



Sin embargo, al finalizar el partido, tanto Santos como Cristiano, aseguraron que todo se dio ante la insistencia de un jugador coreano, que le pedía dejar la cancha. El gesto de "¡cállate!" del portugués habría sido dirigido a un rival y no a su técnico.