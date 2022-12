La increíble mufa de empresario británico a la selección inglesa

Antes de que iniciara la fiesta mundialista en Qatar, Inglaterra aparecía como una selección cómoda para meterse a los octavos de final en un grupo el cual, a la hora de la verdad, superó con facilidad entrando a la siguiente ronda invictos. A Senegal también dejaron atrás, pero en los cuartos no pudo contra Francia cayendo eliminada y perdiendo la racha sin derrotas.

Así finalizó la aventura de Inglaterra, quien, previo al arranque, se perfilaba como una de las candidatas a quedarse con el título. La ilusión estaba intacta en ese ‘It’s Coming Home’ que sigue persistiendo desde 1966 cuando consiguieron su primer y único Mundial como anfitriones, además. En el fútbol, como en cualquier otra disciplina, no hay que adelantarse a los hechos.



Pero, parece que todo Inglaterra pensaba que después de quedar cuartos en el 2018, Qatar sería el momento indicado para quedarse con el título. Por esta razón, un empresario inglés vislumbró una Copa del Mundo completamente inglesa y con su empresa, Wholesale Clearance UK se atrevieron a invertir en 18,000 camisetas con el mensaje, “Inglaterra, campeones del mundo 2022. El fútbol por fin ha vuelto a casa”.



Ahora, se quedó, como se dice en Colombia, ‘sin chicha ni limonada’, pues Inglaterra fue eliminada en los cuartos de final, y el empresario se quedó con una cifra de 18,000 camisas conmemorativas. Claro, podrá venderla, pero la gran pregunta sería, ¿quién se atrevería a comprarla? Una tusa enorme se vivirá en suelo británico y seguramente nadie quisiera salir a la calle así.



En conversación con Independent, el empresario mencionó, “estoy devastado de que Inglaterra esté fuera. Las primeras actuaciones en Qatar me habían impresionado mucho y estaba convencido de que esta vez habríamos conseguido ganar. Un proveedor me ofreció la inversión y no pude decir que no. Pero ahora tengo 18,000 camisetas diciendo que ganamos y no sé qué hacer con ellas. Me gustaría apelar a los ingleses: compre, aunque sea solo uno, seguirá siendo un pedazo de historia y un recordatorio de lo bien que jugamos en la Copa del Mundo de 2022. Incluso si nuestro equipo no triunfó, en mi opinión todavía son los ganadores”.