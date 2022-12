¿Se fue la mejor del Mundial? En Inglaterra lamentan eliminación

Inglaterra sufrió una dura eliminación en los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022, donde la vigente campeona, Francia, le ganó en los noventa minutos imponerse para llegar dentro de los cuatro mejores del certamen.



Sin embargo, dentro de la interna de Inglaterra no han podido salir de su asombro por perder el partido contra Francia y de no lograr el resultado a pesar del buen rendimiento de todos sus jugadores y uno de los que lamentó la eliminación fue Declan Rice, quien no estuvo de acuerdo con que una selección como la de ellos no fuera semifinalista.



“En mi opinión el mejor equipo ha perdido esta noche y esto prueba nuestro nivel. Habíamos recuperado confianza y la gente creía de nuevo en nosotros, el país nos empujaba. Desde hace algunos años no era el caso. Estamos orgullosos”, mencionó Rice al finalizar el partido contra Francia.



De igual manera, el joven jugador de 23 años habló de su entrenador Gareth Southagte y dijo estar a gusto con el trabajo realizado por él y que quiere verlo en el proceso hacia el otro Mundial a pesar de las críticas recibidas.



"Espero que se quede, se dicen muchas cosas, ha recibido muchas críticas inmerecidas. No es su culpa lo que ha sucedido, la táctica era la buena, jugamos como había que jugar, fuimos agresivos y paramos a Mbappé", finalizó Rice, actual jugador de West Ham.