¿Arsenal en contra de Inglaterra? Polémico e indignante mensaje

Francia derrotó a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 y clasificó a las semifinales del certamen, soñando así con retener el campeonato conseguido en Rusia 2018, pero primero deberá derrotar a un difícil Marruecos.



Sin embargo, desde Inglaterra creen todavía en que pudieron haber hecho algo más en el Mundial, pues tenían la selección para llegar mínimo hasta la final a luchar por el título.



Por ello, en las últimas horas el club inglés Arsenal, ha creado polémica tras felicitar al jugador francés William Saliba por la clasificación de su selección a las semifinales del Mundial, mensaje que no fue aprobado por los hinchas ingleses, quienes vieron como un insulto mencionar dicho logro de uno de los integrantes del rival.



"Nuestro Wilo. Un semifinalista de la Copa del Mundo", dijo a través de sus redes sociales Arsenal, quien no ocultó la emoción de tener un jugador de su plantilla en las semifinales del certamen mundialista.



Tras el mensaje, muchos mensajes se hicieron sentir en contra de Arsenal, quienes no perdonaron la desatinada felicitación del club a William Saliba, donde en algunos se observó cómo decían que es "patético, son un equipo inglés" y “a veces es bueno tomarse un momento antes de darle a la tecla 'publicar, en qué pensaban”.



Our Wilo 👊

A World Cup semi-finalist ❤️ pic.twitter.com/lVCMV9C0XD — Arsenal (@Arsenal) December 10, 2022

De momento, Arsenal no borró su trino y mantuvo la publicación, pero tampoco emitió algún comunicado aclarando la situación, haciendo caso omiso a las críticas recibidas por celebrar la clasificación de Francia a semifinales.