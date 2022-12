Brasil arma revolcón en el banquillo: afición pide a gritos a este DT

Aunque ya lo sabían, Tite mencionó antes de que arrancara la fiesta mundialista que daría un paso al costado del combinado nacional una vez finalizara la aventura de Brasil. No obstante, tal vez lo que no esperaban es que fuera tan temprano en los cuartos de final. La ‘Canarinha’ fue la candidata a ganarse el título después de una sequía de 20 años, pero esta vez, la ilusión se apagó con una Croacia ansiada del trofeo tras lo hecho en Rusia 2018.

En rueda de prensa, como se esperaba, Tite anunció su salida oficialmente de la dirección técnica de Brasil. Como el estratega, también llegó el turno para Neymar Jr, quien mantuvo que no sabrá si seguirá o no en la ‘Canarinha’. Tras los dos fracasos del estratega en los Mundiales y el de Copa América como anfitriones cayendo contra Argentina, se consumó el adiós de Tite.



Ahora, hay un gran misterio en la selección de Brasil. Suenan nombres, uno que ya había estado en la órbita en el pasado, pero por temas económicos no se cerró. Acá es donde se armará el revolcón de posibles candidatos, y Pep Guardiola volverá a tomar protagonismo como en el pasado. Al parecer para el estratega ibérico, no habría problema con llegar a un combinado nacional. Francisco Novelleto, vicepresidente de la Federación Brasileña de Fútbol, mencionó que, “hace unos tres años hubo un vicepresidente que contactó con Guardiola. Él aceptaría, pero gana 24 millones de euros al año en Inglaterra. A la persona que fue a por él casi le da un infarto al saberlo”.



Medios brasileños como Globoesporte y UOL Sporte hicieron una encuesta para saber qué pensaban los aficionados y todos, en su gran mayoría no descartaron que Pep Guardiola sea el próximo seleccionador. El otro candidato es europeo también, se trata de Abel Ferreira, actual director técnico de Palmeiras y campeón de Libertadores en dos años seguidos.



De acuerdo con las encuestas, el deseo de los aficionados es Abel Ferreira que ha dejado huella en Brasil a nivel de clubes y podría plasmarlo a nivel de selección. Pep Guardiola es el segundo en la lista para los hinchas. Suena extraño que los dos candidatos que más gusten sean europeos. ¿Habrá revolcón y revolución en el banquillo técnico de Brasil? Se tendrán que mover pronto, dado que en marzo inician las Eliminatorias al Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.