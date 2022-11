Flick sobre la caída ante Japón: ‘Es una brutal decepción’

Luego de la dura derrota ante Japón, el entrenador de Alemania, Hansi Flick, aseguró que todo el plantel teutón está decepcionado con el resultado obtenido y que hubo muchos errores durante todo el juego.



"Es una brutal decepción, perdimos muchas ocasiones de gol. Y hay que reconocerlo: Japón claramente nos superó en términos de eficiencia”, comentó de entrada.



"Los errores individuales que cometimos simplemente no deben suceder. Tenemos que trabajar mucho con los jugadores ahora. Sabemos que el regreso a casa no será agradable porque ahora todos tienen esta derrota en la cabeza y están molestos porque no ganamos el juego hoy.", complementó el estratega alemán.

De igual forma, el técnico aseguró que el enfoque ahora está en España, rival en la próxima jornada: "Necesitamos recuperar a los jugadores ahora. Analizaremos el partido y tenemos mucho que ver, pero tenemos calidad para ganarle a España. Ese es nuestro enfoque ahora".



Por otro lado, Manuel Neuer acompañó en el análisis a su entrenador y dijo: "Los motivos de la derrota fueron las ocasiones de gol falladas y una insuficiente defensa. Japón presionó arriba y nos faltó calma y buen posicionamiento. Hicimos fuerte al rival".