Müller calificó la derrota ante Japón como un ridículo histórico

Alemania recibió uno de los golpes más duros en su historia en la Copa Mundial.Y es que los teutones fueron derrotados por Japón en el debut en Qatar, un duelo que complica las aspiraciones de los dirigidos por Hansi Flick.



Tras este juego, Thomas Müller, uno de los referentes de los alemanes, mostró su frustración con la derrota y aseguró que la derrota es un golpe duro en esta Copa del Mundo.



“Siento que jugamos bien durante largos períodos, pero en el fútbol tienes que convertir la superioridad en goles. La eficiencia no estaba ahí”, comentó de inicio el mediapunta alemán

“Es ridículo comenzar con una derrota. Pero cuando ves la forma en que concedimos goles, se puede decir que no fue una pérdida desatendida”, complementó.



Por su parte, Müller aseguró que pasarán página de esta derrota y empezarán a pensar en España: “Tenemos que procesar esto ahora. Aceptar la derrota nunca es fácil. Pero tenemos que seguir siendo objetivos: la derrota es fácil de analizar en términos futbolísticos, pero difícil de comprender emocionalmente. Si no eres eficiente en el fútbol, no ganaste, no ganas nada”.



Cabe señalar que Alemania le quedan por delante los juegos ante España y Costa Rica para buscar la clasificación a octavos de final.