Alemania alerta al mundo: protesta de frente contra FIFA y Qatar 2022

La selección de Alemania se cansó de las prohibiciones de la FIFA en el Mundial de Qatar 2022 y posó para la foto de las formaciones en evidente gesto de protesta. La imagen le dio la vuelta al mundo, pues es un precedente para que paren los impedimentos a las expresiones de los futbolistas y las amenazas de amenazas por parte de la organización.



Alemania había anunciado que su capitán, el arquero Manuel Neuer, portaría el brazalete ‘One Love’, contra la discriminación LGTBIQ+ en Qatar 2022. Sin embargo, antes de debutar contra Japón la FIFA le notificó a la Federación Alemana de Fútbol (DFB) que no podía usar esa cinta; incluso los árbitros revisaron a Neuer para que no saliera al campo de juego con ese distintivo.



“Con nuestro brazalete de capitán queríamos dar ejemplo de valores que vivimos en la selección: la diversidad y el respeto mutuo. Sea ruidoso junto con otras naciones. No se trata de un mensaje político: los derechos humanos no son negociables. Eso debería ser evidente. Pero lamentablemente todavía no lo es. Por eso este mensaje es tan importante para nosotros”, fue el mensaje de la Federación alemana en sus redes sociales.



Por eso explicaron el gesto de taparse la boca en la foto protocolaria: “Prohibirnos la venda es como taparnos la boca. Nuestra postura se mantiene”.