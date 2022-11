Alemania sufre el virus en el Mundial: incertidumbre por un jugador

Con las siete lesiones de Francia, ausencias importantes en la Copa del Mundo y la última que fue la de Lucas Hernández que solo pudo disputar nueve minutos en el debut, también el defensor de Arabia Saudita, Yasser Al-Shahrani y el arquero de Irán, Alireza Beiranvand, estos dos últimos casos, por duros choques contra compañeros dejó bajas sensibles para los combinados nacionales.

El Mundial apenas arrancó, y probablemente, vendrán más lesionados durante los próximos entrenamientos o partidos. Además, hay selecciones afectadas que ni siquiera han debutado y ya se empiezan a lamentar por situaciones inciertas con sus jugadores. Uno de ellos es Alemania que en las últimas horas, confirmaron que Leroy Sané, una de las figuras para Hansi Flick no podrá ser de la partida en el debut ante Japón.



Sin duda alguna, es una noticia preocupante para Hansi Flick y la selección de Alemania, pues se empiezan a prender las alarmas en el seleccionado teutón a falta de esperar resultados médicos, han descartado al extremo del Bayern de Múnich para afrontar el primer partido contra Japón, como si fuera poco, no hay certeza de cuándo podrá mejorarse del golpe en la rodilla que lo sacó del listado del debut. La preocupación es máxima, pues será duda y una incógnita para lo que se viene en los otros compromisos.



Lo más curioso es que Leroy Sané hizo parte de la sesión del lunes, y el martes empezó a generar las dudas para Hansi Flick que no lo tuvo en el entrenamiento. El entrenador ex Bayern de Múnich contó con todo su equipo en óptimas condiciones, excepto por la figura de Sané. Hasta Niclas Füllkrug que regresó por un tema febril.



Hansi Flick tendrá un dolor de cabeza sin la presencia de Leroy Sané por izquierda, pues era uno de los elegidos desde el comienzo por el entrenador alemán. Un jugador que puede desbordar, que es colectivo cuando se necesita, que saca de apuros al equipo y que es una amenaza constante. Pierde mucho nivel ofensivo sin Sané, y realmente, no hay un extremo por ese sector. Pondrá a analizar a Flick, que espera tenerlo en óptimas condiciones contra España en el segundo partido mundialista.