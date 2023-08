¿Hay lesionadas en Colombia? Realidad de titulares previo a cuartos

La Selección Colombia prepara el duelo de cuartos de final del Mundial Femenino 2023 contra Inglaterra con toda su nómina disponible.

Esa es la primera gran certeza. No hay bajas en la nómina más allá de la especulación que se desató tras la última práctica del equipo en Sidney, con miras al encuentro de este sábado (5:00 a.m. hora colombiana).

​

​Aunque se comentó sobre posibles problemas físicos de Mayra Ramírez y Diana Ospina, FUTBOLRED pudo confirmar que ambas finalizaron el entrenamiento sin ningún problema y que están disponibles para el técnico Nelson Abadía.

​

De hecho, en los minutos de la práctica que se pudo apreciar ambas participaron activamente en el calentamiento, no esquivaron ninguno de los ejercicios y no manifestaron inquietud por su estado físico al preparador físico o al cuerpo médico.

​

El caso de Mayra, puntualmente, pasa por un golpe que de hecho no es nuevo sino que arrastra desde el partido contra Alemania, el cual se saldó con victoria 2-1. En ese momento, según explicó el técnico Nelson Abadía, se le practicó una resonancia que arrojó resultados favorables y que de hecho le permitió disputar los posteriores encuentros contra Marruecos (0-1) y Jamaica (1-0).



La delantera luce una banda en su pierna derecha, pero la ha tenido desde ese 30 de junio. No es, al parecer, una razón de preocupación.

​

Así las cosas, el equipo está habilitado y muy motivado para el partido más importante que haya disputado en su historia en la Copa Mundo.