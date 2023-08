Cabeza fría, Colombia: talento, calma, fe y a sorprender a Inglaterra

"Vinimos a ganar el Mundial". No a Alemania, no a Jamaica. El Mundial Femenino 2023. Es la frase de Catalina Usme que suena y resuena en el país y muy especialmente en la cabeza de sus compañeras, esas que necesitan de toda su cabeza fría para el reto histórico de levantar la Copa Mundo.

No quieren conformarse con menos. Y no tienen por qué. Ya probaron en cuatro partidos previos que tienen talento, sacrificio y una ambición del tamaño del país que hoy sueña con ellas para apuntar al bien superior, a la gesta, a una hazaña que se escribirá sí y solo sí se le gana este sábado a Inglaterra, el durísimo rival que la suerte puso en el camino para los cuartos de final.



Es el campeón europeo, uno de los pocos favoritos aún en carrera, es una potencia y se nutre de una Premier League que, a la distancia, da envidia. Pero enfrenta al subcampeón suramericano, al que en esta Copa solo pudieron vulnerar por la vía de los penaltis, que tiene unas auténticas gladiadoras a la hora de defenderse y una peligrosa banda de 'jugonas' cuando se anima al ataque. Estaremos preocupados sí, pero ellos tampoco duermen tan tranquilos.

​

"​Nuestro sueño son siete partidos, vamos con mesura, los pies en la tierra, creyendo que todo es posible. Si una está cerca de la otra para respaldar, si trabajamos en el día a día, las cosas se van a dar”, decía, aún cantando de felicidad tras el triunfo contra Jamaica (1-0) Jorelyn Carabalí.



El orgullo desata una ola de sonrisas en las jugadoras cuando les preguntan por el apoyo del público en Sidney, en Perth, en Melbourne, el que Linda Caicedo llama "el jugador número 12" y la hace sentirse "como en Cali", a miles de kilómetros de distancia, en Australia.



Pero es un partido para tomar con total seriedad. Lo único que no puede pasar es creer que, porque se logró la primera clasificación a unos cuartos de final en una Copa Mundo, el deber está hecho. Falta un océano para poner ese visto bueno. Después hay que jugarlo, con responsabilidad pero sin traicionarse, sin ceder la pelota, que es el fundamento de la propuesta nacional en todo este vibrante torneo, y sin distraerse en detalles incontrolables: el error humano está ahí, se vive y se juega con eso y contra eso y el que quiere ser campeón necesita afrontarlo.



Equipo que gana...



La duda es si vale la pena hacer muchos cambios, dependiendo de la exigencia de un rival que juega con tres en el fondo y usa cuatro mediocampista para copar el ancho del campo.



Y la respuesta es NO. Dos, a lo sumo. Un ajuste casi obligado es Manuela Vanegas, quien vuelve a su posición de lateral izquierda más allá del gran partido de su reemplazo, Ana Guzmán. Pero la sorpresa que iba a dar el técnico en Melbourne con la suplencia de Daniela Montoya debería quedar ahora pues en este partido la necesita. Más que una 'quiebra - juego' como Ospina, esta vez necesita sumar a la marca recia una habilidad para conectar con las atacantes, dejarlas mano a mano, y, en el peor de los casos, rematar ella con su gran media distancia.



Puede pasar que Linda Caicedo juegue esta vez, como contra Jamaica, un papel de carnada: que salga de su zona para arrastrar marcas, sabiendo que la van a asfixiar, que irán por ella en manada y eso la obligará a desprenderse rápido de la pelota y a ocupar espacios con inteligencia. Es el costo que paga el que quiera llamarse 'estrella'.



"No es sorpresa, cada vez los partidos son más así, referencian a cada jugadora que sea importante. Pasa con May (Mayra) , con Le (Leicy), pasará que tendrán que referenciarlas muy bien", contó justamente Linda.



Su grito de batalla es el de su país: "Aquí la clave es que la que tenemos la metemos. Sabemos que un Mundial es así. Difícil pero no imposible, podemos hacerlo, el equipo lo sueña y lo quiere", concluyó. Es un partido importante, pero apenas solo un partido. Hay que ponerlo en perspectiva y jugarlo. Porque hay cómo y hay con quién. Nigeria lo creyó y pudo dar el batacazo en penaltis. Colombia, sin pasar por esa angustia, tiene una llave pareja. El resultado dictará sentencia.

Alineaciones probables

Inglaterra: Earps; Carter, Bright, Greenwood; Bronze, Stanway, Walch, Daly; Ruso, Toone y Hump.



Colombia: Pérez; Catalina Arias, Jorelyn Carabalí, Daniela Arias, Manuela Vanegas: Lorena Bedoya, Daniela Montoya; Leicy Santos, Catalina Usme, Linda Caicedo: Mayra Ramírez



Estadio: Accor Stadium



Hora: 5:00 a.m. hora colombiana



TV: Caracol, RCN, Directv



*Futbolred está en el Mundial Femenino gracias a Fibra Movistar, el internet fijo más rápido de Colombia