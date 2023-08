¿Montoya de vuelta? Cómo armar medio campo de Colombia vs Inglaterra

Una de las sorpresas en el partido contra Jamaica, que ganó Colombia 1-0 y que aseguró el cupo a los cuartos de final del Mundial Femenino 2023, fue Daniela Montoya.

Minutos antes del partido de octavos de final en Melbourne, hubo incertidumbre incluso sobre su estado físico, aunque el técnico Nelson Abadía explicó por qué no fue titular: "es una estructura táctica, sabemos de la potencia física en el medio de las jamaiquinas y sabemos su dinámica, Diana Ospina venía entrando medio tiempo y vimos que ella nos podía dar una mano en lo táctico, reconociendo la importancia de Daniela. Pero uno debe escoger el momento y el aporte, cuando ella entró el equipo recuperó el balón, es lo que se maneja en posiciones tácticas", afirmó.



Montoya, en efecto, sufrió mucho contra la potencia de Marruecos en el medio y en los duelos contra las atacantes, por lo cual la apuesta parecía segura, con una jugadora como Ospina que, al final, le dio la razón al DT pues fue fundamental en el equilibrio en el medio campo.

Pues bien, ahora el reto es diferente y es momento, como dice Abadía, de decidir: ¿debe volver la capitana a la nómina titular contra Inglaterra o será también una alternativa para cerrar con la pelota?

La respuesta inicial es SI. Y el diagnóstico es claro: las rivales en cuartos de final se plantan con un 3-4-3 que ofrece el reto de un medio campo muy poblado, por lo cual una jugadora más de choque como Ospina podría no ser tan útil, como sí sería una con marca pero buen pie para la salida del equipo, tal cual el perfil de Montoya.

La capitana tuvo una exigencia física alta y es acierto de Abadía haberle dado un respiro antes de este duelo contra las inglesas, lo que permite contar con ella al cien por ciento.

Un detalle no menor es que no juega James, la creativa, la brújula del ataque de las británicas, y aunque Toone, su reemplazo natural, es muy hábil, en el papel se iba a requerir una alternancia en marca sobre la número 7 que ya no se necesitará, pues fue expulsada contra Nigeria y tendrá que pagar la suspensión en esta fecha.

Así que para Montoya es un desafío emocionante y muy favorable: el auxilio que le da Bedoya en el medio le permitiría salir del bosque de piernas que será esa zona media con la pelota en los pies, como le gusta, y no solo intentar la asociación con Linda Caicedo (aunque se anticipa doble y hasta triple marca sobre ella), Catalina Usme y Leicy Santos sino resolver ella misma con su gran de media distancia y su habilidad en el área.

El partido contra Inglaterra parece destinado para la capitana. En términos estratégicas es una apuesta ganadora.