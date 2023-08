Abadía cree en Colombia contra campeón de Europa: 'Es 11 contra 11'

Nelson Abadía habló de Inglaterra. En realidad, habló de Colombia y de sus herramientas para hacerle daño al campeón de Europa, en la jornada previa al cruce por los cuartos de final del Mundial Femenino 2023.

"Sabemos la historia de Inglaterra es importante pero para mí es importante el trasegar en la cancha, son 11 contra 11. El optimismo es igual al que hemos tenido en cada partido, sabemos las condiciones y cómo se puede enfrentar el partido, hemos enfrentado equipos europeos, sabemos cómo enfrentarlo y nos da la posibilidad de salir adelante", dijo el entrenador.



Del plan contra las inglesas no dio muchas pistas: "En un partido uno tiene todas las variables, para mí es importante el carácter de este equipo, el desgaste físico está pero el carácter, y más en las colombianas, es más fuerte; nos hemos fortalecido en lo que somos, el desgaste es normal".



"El fútbol es como el ajedrez hay que saber mover las fichas. Cada partido trae una manera de resolver las situaciones. Tenemos confianza que este equipo responde, tuvimos a una jugadora de 18 años debutando por su carácter, así que tenemos que analizar las posibilidades", añadió.



Sobre la impresión de las británicas de haber tenido un camino más duro que el de sus rivales, el estratega afirmó: "Estamos firmes en lo que tenemos, el camino no ha sido fácil, hemos ido venciendo rivales fuertes y demostrando temple y carácter y el fútbol que ha cautivado y ha sido importante nos ha dado confianza y seguridad, eso les da a las jugadoras la posibilidad de posicionarse", aseguró el DT.



Sobre el día de descanso explicó: "después de seis semanas de estar concentradas hay partidos trascendentales y hay que dar un paso firme, es descongestionar un poco, tener un esparcimiento, salir de la rutina hotelera. Eso causa algunas dificultades y queríamos privilegiar la convivencia, nos dimos un día de calma y hoy volveremos sin descuidar el partido"



"El hecho de ser representante de América es importante por lo que se da la energía de todo el continente, es beneficiosa, nos permite ir creciendo en el contexto mundial del fútbol, plasman lo que se trabaja, perfeccionan el crecimiento futbolístico y es importante seguir creciendo en el contexto".



E DT habló de la necesidad de fortalecer la liga para impulsar el fútbol local: "Localmente se debe fortalecer la Liga, ser más competitivos aunque no sean muchos equipos, 10 o 12 y tener 40 partidos en el año, eso es importante para el crecimiento y tener solidez"