Colombia y la fama de juego fuerte: 'Nos fortalece mucho lo que digan'

La Selección Colombia despierta elogios y críticas a la vez. Más lo primero que lo demás, hay que decir, pero voces como la del diario Bild, que calificó a las jugadoras nacionales como 'anti deportivas' por su juego fuerte, han empezado a hacer mella. Las jugadoras de Irlanda, por ejemplo, se negaron a terminar un partido amistoso por esa intensidad de las nuestras.

Y a todo le puso el pecho Leicy Santos: "A nosotras nos fortalece mucho lo que nos digan, tenemos clarísimo que si algo caracteriza a nuestro fútbol es la intensidad, la mayor cantidad de duelos que ganen te ayuda a aumentar tu posibilidad de ganar", dijo.



"Colombia te juega cada pelota como si fuera la última, es gran parte del éxito que estamos teniendo. Nunca vamos con mala intención, jugamos aganar los duelos y, con el balón, a jugar nuestro mejor fútbol", añadió.



Para ella la discusión pasa mucho por el estilo: "El fútbol europeo te deja jugar más, el suramericano te da más a esa parte de intensidad, por ese lado me sorprende que digan esto, lo dije en su momento contra Irlanda, es fútbol y si no vas fuerte pues es un deporte de contacto, ya está".

Ahora Leicy y sus compañeras solo piensan en el juego propio: ​"El equipo está contento, tenemos ganas de salir a jugar y a ganar, seguir haciendo el trabajo con mucha responsabilidad y mucho oficio, será un partido muy físico, vamos con la ilusión de querer ganar, queremos sumar de a tres y ser primeras del grupo"; afirmó.



Puede que no haya podido lucir en su juego pero pro ahora, su prioridad es el equipo: "Quiero que el equipo fluya, buscar el último pase pero en un Mundial tenemos que estar todas en la línea de presión, un Mundial te exige estar al cien por ciento de tu rendimiento. Esperemos las cosas se nos den y mostremos el ímpetu y las ganas de ganar", aseguró la creativa.



"Sabemos que Colombia está volcada con nosotras, artistas nos postean, la gente se levanta temprano, la gente que está acá, ver a tanta gente que me dice que nuestros partidos son una fiesta que solo se vive acá. Somos un equipo alegre, pero llevamos las cosas con tranquilidad, los once contra once", concluyó.



*Futbolred está en el Mundial gracias a Fibra Movistar, el internet fijo más rápido de Colombia