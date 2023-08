Parte médico oficial: Abadía explica situación médica de Linda Caicedo

Saltaron las alarmas con toda la razón: Linda Caicedo no estuvo en la última práctica de la Selección Colombia y claramente se revolucionó todo en Perth, Australia.

El mensaje desde la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) fue de tranquilidad desde el primer momento pero el parte médico oficial se conoció solo en la rueda de prensa oficial de la FIFA, en voz del entrenador Nelson Abadía.



"Lo de Linda es normal, se le estaba haciendo un chequeo para tener firmeza de que está en plenitud y para tranquilidad de todos , me alarmé con el titular pero no hay problema", comentó inicialmente.



Ante la insistencia dio más detalles de la razón por la cual la estelar atacante colombiana no se presentó al trabajo en la cancha del Perth Oval: "A Linda le dio una descompensación, nosotros somos cuidadosos de la salud de las jugadoras, yo hago el chiste que si les duele el pelo las llevamos al mejor peluquero. Queremos que esté bien y que ella sepa que está bien. Se le hizo un Holter (examen que determina cómo responde el corazón a la actividad normal), una radiografía y unas pruebas buscando la tranquilidad de la jugadora", explicó.



Evacuada la pregunta obligada, Abadía reveló que hay otra jugadora entre algodones: Mayra Ramírez. "Ella tuvo un golpe contra Alemania pero la resonancia salió bien, le duele la parte del golpe pero en todo hay plenitud", comentó.



"Todas nuestras jugadoras son importantes, tenemos mucha precaución con los médicos, es un fútbol que ha cautivado al país y hay trascendido en este Mundial", concluyó el DT.