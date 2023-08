Sin calculadoras: Colombia no negocia liderato en Mundial Femenino

Se trata de ponerse objetivos muy ambiciosos pero, además, de no negociarlos a medida que avanza la competencia y los resultados sonríen.

En eso está enfocada la Selección Colombia Femenina, que prepara con total seriedad el partido de este jueves contra Marruecos, más allá de la victoria contra Alemania, que ya hoy es solo un recuerdo feliz. Ya se descansó y estuvo bien, según cuenta Daniela Arias: "Daniela Arias: crio, recuperación, fisioterapia, nos sentimos enfocadas, tranquilas por el trabajo que se hace", dijo. Ahora, a trabajar.



El liderato del grupo H hay que revalidarlo en la última jornada. Sí, con 6 puntos y una diferencia de +3 (solo Alemania la supera con +5) no debería estar tan en riesgo la clasificación, pues incluso una derrota por una victoria corta en la última fecha le alcanzaría a Colombia. Pero eso es lo último en lo que piensan las colombianas: no quieren saber nada de cuentas ni de calculadoras.



"Marruecos viene motivado después de ganarle a Corea, hizo buen partido, el primer partido les jugó una mala pasada pero nosotras somos conscientes que queremos ser primeras y no regalar nada", explicó Arias.



La clave nuevamente pasará por mantener una concentración a toda prueba durante los 90 o hasta 100 minutos que están durando los partidos: "​Mucha concentración, cuidar los detalles, estar compactas y divertirnos en la cancha", es el plan de Arias. Y claro, repetir la estrategia que ya funcionó contra las alemanas: "tener la pelota y aprovechar lo que nos quede", afirmó.

​

La arquera ​Catalina Pérez, muy exigida en los dos partidos de Colombia en esta Copa Mundo, también envió su mensaje: "hay que estar atentas, enfocadas en nuestro juego, seguir construyendo sobre el trabajo que hemos hecho y no descuidar los detalles".



Al deber cumplido le quedan cinco partidos, porque las jugadoras solo piensan en volver a Sidney para la final. El de este jueves en Perth es otro escalón. Falta poco, pero lo último que pueden permitirse es una distracción.



