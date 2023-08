Tercer partido de 7: Colombia apunta a Marruecos y al cupo a octavos

Siete partidos. Es como un mantra para la Selección Colombia Femenina. "No vinimos a ganarle a Alemania sino a ganar el Mundial", se repiten desde aquella noche feliz en Sidney. No negocian, no se conforman, no se rinden.



Saben, como reconocía Linda Caicedo en un baño de realidad, que "fue una noche genial pero no hemos ganado nada". Para hacerlo es indispensable sortear el obstáculo de Marruecos, este jueves en Perth, por el cierre del grupo H del Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda. Tercer partido de siete, ni siquiera la mitad del camino...

Aunque nadie quiera pensar en cuentas ni calculadoras, es inevitable asomar la cabeza a la realidad: una victoria o un empate asegura el primer lugar del grupo... aunque se sueña con el pleno de 9 puntos; y una derrota inclusive alcanzaría aunque con mucho dramatismo, pues se definiría el segundo lugar con las marroquíes por diferencia de gol, esa que hoy tienen ellas en -5 y nosotras en +3.



Daniela Arias acusó recibo de la primera línea y no quiso saber más: "Marruecos viene motivado después de ganarle a Corea, hizo buen partido, el primer partido les jugó una mala pasada pero nosotras somos conscientes que queremos ser primeras y no regalar nada... Hay que tener la pelota y aprovechar lo que nos quede", aseguró. Ganar y no mirar el retrovisor. Así de simple.



Nueve puntos superaría con creces los 4 con los que Colombia aseguró su única clasificación a octavos de final de un mundial de mayores. Una diferencia de gol de +4 (cómo mínimo) sería una distancia sideral con respecto al apretado +1 con el que el equipo nacional logró ser el mejor tercero y superar, por primera vez, la primera fase en Canadá. Ser líder del grupo es una vida comparado con aquella mejor presentación, hace ocho años.



¿Qué cambió? Absolutamente todo. Las futbolistas se profesionalizaron, surgió y se mantuvo, a pesar de los baches; una Liga Profesional Femenina que sirvió como vitrina para las mejores del país; se exportaron jugadoras al fútbol internacional y ese roce se empezó a reflejar en el equipo nacional; se ganaron la Copa Libertadores y el Oro Panamericano: se jugó en India la primera final de una Copa Mundo, la Sub-17... nació para e fútbol Linda Caicedo.



Y toda esa alineación estelar vino a reflejarse hoy, cuando la clasificación a octavos de final está al alcance de la mano y Marruecos se perfila como el último obstáculo para pasar de sorprender a maravillar en el Mundial Femenino 2023.



La tarea de la clasificación a la segunda fase debe completarse sin demora, este jueves en Perth. Tampoco entonces se habrá ganado nada, de hecho faltarán todavía cuatro partidos para cumplir el objetivo, pero se habrá dado un paso importantísimo. El equipo titular se recita casi de memoria y no tendría mayores cambios. El objetivo está cerca y lejos: es hora de resolver lo más urgente.

Alineaciones probables



Colombia: Catalina Pérez, Carliona Arias, Daniela Arias, Jorelyn Carbalí, Manuela Vanegas: Daniel Montoya, Lorena Bedoya; Leicy Santos, Catalina Usme, Linda Caicedo; Mayra Ramírez.



Marruecos: Er.Rmichi; Ait El Haj, El chad, Benzina, Redouani; Diki, Nakkch, Chebbak, Tagnaout; Amani, Jraïdi.



Estadio: HBF Park, Sidney

Hora: 8:00 p.m. hora local (5:00 a.m. hora de Colombia)



