Operación candado: plan de Selección Colombia para frenar a Alemania

Fue lindo mientras duró: la Selección Colombia debutó con victoria, superó obstáculos, se dio el lujo de abrazarse por primera vez en el Mundial Femenino 2023 de cuenta de Catalina Usme y Linda Caicedo y sí, quedó en el recuerdo pero no cuenta más. Ahora, empezando desde cero, viene el coco, el iceberg, el candidato al título, el temible equipo de Alemania.

No peque por confiado: se trata del subcampeón europeo, tiene a varias de las mejores jugadoras del mundo, se estrenó con seis goles contra Marruecos, se clasificó a esta Copa Mundo con 27 puntos en 10 partidos y una diferencia de goles de 47 a 5, tiene a la goleadora Popp (2 tantos en un solo partido) y va este domingo a firmar su clasificación a los octavos de final sin pensar tanto en quién se para al frente. ¿Duro? ¡Durísimo!

​Por eso lo último que puede hacer Colombia es excederse en la confianza que ganó con el 2-0 contra Corea en el debut. Y he aquí el dilema: 'poner la cara' desde el pitazo puede acabar en un K.O. como el que sufrió Marruecos, pero esconderse será, en el mejor de los casos, alargar la condena y exponerse a un desgaste físico y mental gigante -e improductivo- en la vana tarea de la recuperación, exactamente el ambiente ideal que buscan las alemanas para golpear una vez y ya no parar más.



"Popp es buena en pelota aérea, hay que referenciarla. Va a ser un partido muy difícil, muy físico, esperemos a ver hasta dónde aguanta el tanque para todos", decía Mayra Ramírez días antes de este duelo definitivo. Y es que sí, el problema de la goleadora alemana es enorme, pero no tanto como la agobiante presión física de las alemanas y su versatilidad en la salida, un coctel que casi para cualquier rival es imposible de aguantar en el tiempo.



Por eso para Colombia habrá que implementar en Sidney un auténtico plan candado. Habrá que establecer un perímetro entre la zaga teutona y su medio campo para que la salida de las laterales Huth y Rauch no termine nunca -o casi nunca- en cobro de pelota quieta, para que ni Daebritz y Leupolz conecten con el tres de ataque (Brand, Magull y Bühl) y por esa vía 'muera de aburrimiento' Popp, chocando con Arias y Carabalí.



Suena fácil pero implica redoblar esfuerzos en la marca desde el propio territorio teutón, con las atacantes vestidas de overol para cortar toda conexión y, como dice Ramírez, dándoles un poco de su propia medicina: "Somos un equipo que defiende en zona alta y eso se va a mantener durante todo el Mundial", decía la número 9 de la selección nacional.

Entonces, cuando pasen los minutos y Popp haya tenido que salir de su área de influencia para hacer contacto con el balón más lejos del arco de Catalina Pérez, habría que poner en funcionamiento la segunda parte del plan: "se les puede hacer daño a las espaldas, son fuertes en el cuerpo a cuerpo pero hay que medirlas en velocidad con jugadoras como Linda y otras que pueden trabajar ese aspecto", detalló Mayra.

​Ojalá fuera tan fácil llevar al libreto al campo. Ojalá el factor humano no fuera tan volátil y se prestara para tantos imponderables. Ojalá Alemania se hubiera cruzado hasta la final. Pero está en la agenda del grupo H y eso es irremediable. No hay rivales chiquitos ni grandes en un Mundial, hay siete partidos, siete finales y un país que cada día se contagia más de fútbol femenino y alienta a casi 15.00 kilómetros de distancia. ¿Hay temor? Lo extraño es que no fuera así cuando el que se parará en frente es una potencia mundial. Por eso, en vez de intentar salirle de frente al tren, habrá que confundirlo a fuerza de movilidad y hacerlo desesperarlo hasta que baje la guardia para lastimarlo. Así como el inolvidable 'Happy' Lora, rápido, infatigable, letal.

Alineaciones probables

Colombia: Catalina Pérez; Carolina Arias, Daniela Arias, Jorelyn Carabalí, Manuela Vanegas; Daniela Montoya (o Diana Ospina), Lorena Bedoya; Leicy Santos, Catalina Usme, Linda Caicedo; Mayra Ramírez.



Alemania: Fhroms; Huth, Hedrich, Doorsoun-Khajeh, Rauch; Daebritz, Leupolz; Brand, Magull, Bühl; Popp.

Estadio: Aussie Stadium

Hora: 7:30 p.m. hora local (4:30 a.m. hora colombiana)

TV: Dsports, Caracol y RCN

*Futbolred está en el Mundial Femenino de la Fifa 2023 gracias al apoyo de Movistar Colombia