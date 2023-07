Parte de tranquilidad desde Colombia por salud de Linda Caicedo

El cuadro a cuadro del cierre del entrenamiento que hizo la Selección Colombia este jueves en Sidney fue muy preocupante.



Bajo un sol intenso, en el club Marconi, a poco más de una hora del centro de la ciudad, adelantaba el equipo nacional su primer trabajo de campo después de la victoria 2-0 contra Corea, en el debut en el grupo H del Mundial de Australia y Nueva Zelanda.

El grupo se había dividido en dos, uno que no tuvo competencia hacía trabajos específicos con balón, mientras el de las titulares trotaba alrededor de la cancha. De repente, en una de las esquinas, se reportó una novedad.

Linda Caicedo se puso la mano en el pecho se quejó de una molestia y se dejó caer en el césped.



No perdió el conocimiento, tuvo siempre el control. Rápidamente las jugadoras que estaban más cerca de ella la rodearon, vino a la banda Jorelyn Carabalí para llevarle agua y la tensión fue creciendo cuando el cuerpo médico atravesó corriendo la cancha para asistirla.



La revisaron y en ese momento se ordeno la salida de todos los periodistas de la tribuna. Más tensión.

Sin embargo, con el paso de los minutos, Linda se sentó en al cancha, se hidrató, recuperó la energía y continuó en el trabajo del grupo, aunque, según una fuente, sin exigirse tan a tope.



"Todo está normal. Fue el cansancio normal", explicó una fuente dentro de la cancha, dando un parte de tranquilidad, a cuatro días del crucial enfrentamiento contra Alemania, en la segunda fecha del grupo H. Está bien la figura nacional, solo necesita descanso.



No es, en todo caso, la primera vez que Caicedo requiere de atención médica en una cancha. Vale recordar que en la reciente Copa América, en los minutos finales de la victoria 4-0 contra Chile, la delantera pidió el cambio y tuvo que ser atendida en una ambulancia. En ese momento el técnico Nelson Abadía confirmó que no tenía nada grave, que era una "descompensación" y su situación era estable. Tal como ha ocurrido ahora, tras la práctica en Sidney.



La única novedad médica entonces pasa por Mónica Ramos, quien llegó con una molestia en la rodilla y aún no está disponible, según informó en e Marconi Stadium el preparador físico, Andrés Gómez. Todas las demás, incluyendo a Linda Caicedo, están bien.