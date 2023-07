¿Debut pasó factura? Así está Colombia tras vencer a Corea en Mundial

La Selección Colombia durmió con una sonrisa, con la satisfacción de un deber cumplido con lujo y con la paz de haber hecho todo según lo planeado en la victoria 2-0 contra Corea del Sur, en el debut en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023.

¿Faltó un gol? Puede ser. Pero el arco en cero era igual de importante y se cumplió, los tres puntos había que defenderlos y la verdad es que nunca estuvieron en riesgo -gracias, en buena medida, a la arquera Catalina Pérez-, la enfermería nacional había que mantenerla vacía, como ha sido desde el aterrizaje en Sidney y... ¿se logró?



En realidad sí. El partido tuvo un desgaste físico enorme en todas las líneas pero el balance, en términos físicos, es muy alentador. Más allá del susto por el choque de cabezas que sufrió Manuela Vanegas o el fuerte cruce contra Carolina Arias no hubo bajas que lamentar. Magulladuras sí, pero con cuatro días de recuperación antes de la siguiente cita no hay problema.

El equipo canceló el contacto con medios que tenía previsto este miércoles en Sidney y la orden fue desconectar y descansar a tope. Así como se jugó, en esa misma medida.

​Este jueves empezará la planeación del partido contra Alemania, el más duro rival del grupo H, y se hará con el grupo completo habilitado. La suerte está del lado de Colombia en un torneo en el que las lesiones, infortunadamente, han sido protagonistas. De eso hay que tener también, en grandes dosis, en una Copa Mundo. Y, por ahora, no falta.