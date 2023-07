Alerta máxima: tres errores prohibidos para Colombia contra Alemania

La Selección Colombia pasó la página. Para bien y para mal ya no se permite seguir en los festejos por la victoria 2-0 contra Corea en el debut en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023 y solo tiene ojos para Alemania, el rival más duro de esta primera ronda y probablemente de todo el certamen.

"Esperamos un juego muy diferente, vimos a una Alemania ganar por muchos goles, es una potencia, viene por un sueño pero nosotras estamos demasiado fuertes y unidas y eso será clave. Es una final adelantada, un partido muy importante. Hemos venido mirando lo de Alemania y corrigiendo lo que hicimos contra Corea. Alemania llega confiada y tiene con qué, hay que ir estudiando uno a uno lo que tienen", decía Sandra Sepúlveda, arquera suplente de Colombia y una de las más experimentadas.



Y sí. Seis goles en el debut contra Marruecos hacen del subcampeón europeo una amenaza más que concreta para una defensa que cumplió con el cero en la primera salida pero que ahora tendrá otra clase de exigencia. ¿Cómo no sufrir una pesadilla como la de las marroquíes? Estos son los errores prohibidos para la selección nacional:



1. 'El que tema morir que no nazca'



Lo obvio sería resistir. Pero también sería suicida contra un equipo lleno de variantes ofensivas. Por eso hay que jugar sin miedo: "Vamos a enfrentar un equipo muy físico, muy sólido, en los duelos pueden ser más fuertes que nosotros pero si algo hemos implementado es el entrenamiento consciente de la fuerza, eso nos permite tener un grupo fuerte. El profe en su plan estratégico tiene variantes. Tiene jugadoras de biotipo importante, que juegan en los mejores clubes del mundo, pero vamos a salir sin complejos, no referenciaremos a una sola jugadora", decía Andrés Gómez, preparador físico de la selección nacional.



Mirar la casa propia antes que la del vecino es un comienzo: "Hay que salir a jugar, es lo más bonito. Ellos pensarán que estaremos muy preocupados por lo de Marruecos o muy tranquilas por ganarle a Corea, pero eso hay que dejarlo a un lado, salir con nuestra esencia, el juego nos irá diciendo qué hacer, uno puede plantear cosas que no salen y hay que ser flexibles en el juego"



2. ¡No entregar el medio campo!

​

Sucedió que contra Corea, en los primeros minutos en los que Colombia no la pasó bien, el primer sector que hubo que asegurar fue la mitad del campo. Y entonces se equilibró el juego.



"El medio lo tenemos que cuidar muchísimo, se volvió una fortaleza contra Corea, trabajar en las segundas pelotas que son fundamentales, de nosotras hacia nosotras, porque Alemania se hizo fuerte ahí contra Marruecos", advertía, con claridad, la experimentada Sepúlveda.



3. ¡Ojo a la pelota quieta!



Tal vez el error que puede resultar más costoso sea generar cobros de pelota quieta para las alemanas. Por esa vía llegaron casi todos los goles que recibió Marruecos. Es como añadir gasolina al fuego.



"Lo principal es evitar pelotas quietas, tiros de esquinas y faltas, aunque tengamos defensoras altas hay que evitarlo, no tocar a las jugadoras porque el VAR ha sido decisivo, hay que tener cabeza fría al defendernos y salir jugando inteligentemente para contrarrestar eso en lo que son fuertes", pidió Sepúlveda.



Y es que el peligro de Alemania va más allá de la temible goleadora Alexandra Popp: es un equipo que asfixia con su presión alta, que exige despliegue, que agota mental y físicamente y eso provoca el error, inevitablemente. Es la trampa en la que no se puede caer. Este es un partido que se definirá por detalles. Cada distracción se paga con goles... la prueba se llama Marruecos.