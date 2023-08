Mundial Femenino 2023: así se disputarán los octavos de final

El Mundial Femenino está llegando al final de la fase de grupos, con muchos partidos llenos de emociones, éxitos y sorpresas en las clasificadas a los octavos de final. Este jueves finalizará la fase de grupos, a la espera de conocer los resultados en el grupo H, donde Colombia, Alemania y Marruecos definirán las dos selecciones faltantes.

Luego de más de dos semanas de fútbol todos los días, habrá un día de receso, para volver con los octavos de final, para empezar a dejar las candidatas por el título Mundial. Entre el 5 y 8 de agosto se estarán disputando los compromisos.



Así están confeccionadas las llaves en los octavos de final, del Mundial Femenino Australia- Nueva Zelanda 2023.



Octavos de final Mundial Femenino



Suiza vs España

Japón vs Noruega

Países Bajos vs Sudáfrica

Suecia vs Estados Unidos

Inglaterra vs Nigeria

Australia vs Dinamarca

Primera grupo H vs Jamaica

Francia vs segunda grupo H