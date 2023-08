Wanda Nara padecería de grave enfermedad: esto es lo que se sabe

Wanda Nara se encuentra actualmente en Turquía acompañando a Mauro Icardi en su regreso a Galatasaray. Allí, la empresaria recibió el apoyo y el cariño de sus seguidores debido a los rumores que la vinculan con una seria enfermedad que padece.



Y es que desde varios medios argentinos aseguran que Wanda padece leucemia. Pues bien, en las últimas horas, el presentador Ángel de Brito se pronunció sobre el tema luego de conversar con ella por muchas horas.



“Fue una conversación muy larga en la que me contó de todo. Yo le pregunté porque pensaba que se iba a quedar acá a raíz de todo lo que se dijo con respecto a su enfermedad, que Wanda me la confirma. Me confirma la enfermedad que está atravesando, claramente, con nombre y apellido, me la dijo. Pero sigo eligiendo que la diga ella. Lo va a contar Wanda, porque se lo pregunté”, mencionó.



Y agregó: “Obviamente Wanda ahora está focalizada en su tratamiento, en su familia, en que dejó un hijo acá, en que se está instalando con sus otros hijos allá nuevamente y en que todos están en shock. Esa es la palabra que utilizó Wanda”.



Por su parte, el presentador reveló información sobre cómo Wanda se enteró de su dura enfermedad: “Fue duro porque me enteré por la tele. Nadie me decía, no me confirmaban un diagnóstico”, le contó la argentina al presentador.



Luego, de Brito mencionó que el diagnóstico final de su enfermedad lo supo hasta hace unos días de manos de un periodista y antes no le habían confirmado nada por ‘temas de la institución médica’. De hecho, el presentador relata que la mujer intentó de todas las formas posibles conocer su enfermedad y luego le habría dicho a Icardi: “Me voy a morir y no me lo dicen”.



Finalmente, el presentador señala que Wanda entró en pánico y ella le dijo: Se te cruza todo por la cabeza. Tenía a todos los nenes llorando mientras todo el mundo hablaba en los medios. Mi familia, destruida. Mauro quería dejar el fútbol. Zaira se volvió de sus vacaciones. Mi mamá tirada por el piso. Sentí que se caía todo. Y me hice fuerte para que sientan todos que estaba bien, pero se me desmoronaba todo”.