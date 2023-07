¿Qué las hace tan temibles? Armas de Alemania para lastimar a Colombia

'El que teme morir que no nazca". O que, en todo caso, tome sus precauciones para no sacrificarse inocentemente en el intento. Así como tendrá que hacer la Selección Colombia en su partido de este domingo contra Alemania, por la fecha 2 del grupo H del Mundial Femenino 2023.

El equipo de Nelson Abadía sabe que tiene entre manos el reto más duro no solo de su zona sino probablemente de la Copa Mundo. Y por eso, en vez de inmolarse, lo que necesitará es protegerse.



Porque aunque Colombia tenga un equipo sólido y ambicioso, el rival de turno aparece en el horizonte como un reto aturdidor. Y eso pasa por varias razones, la primera, la talla... y en consecuencia, el juego aéreo.



La alemana es la segunda selección más alta estatura en el Mundial, un promedio de 1,72m. ¿Colombia? Qué te diré... es la número 24 (entre 32) con una media de 1,66m. Evidentemente en el plano físico hay una desventaja imposible de ignorar. De hecho, es el arma ofensiva favorita: una pelota llovida al área, un pivote y corran a abrazar a Popp. No importan el certamen, la estrategia está inventada.



Pero no es lo único: la entrenadora Martina Voss-Tecklenburg usa el mismo esquema de Abadía, un 4-3-3, que tiene como orden principal presionar al contrario en su terreno con una intensidad brutal y desde el pitazo mismo. Así protegen su zona defensiva y le abren espacios a Popp o a cualquiera de sus veloces compañeras.



¿Dijimos Popp? Bueno, es porque la goleadora teutona no solo es la finalizadora de todo lo que se genera por la vía de la presión, fue además la la primera jugadora en anotar en todos los partidos de la fase de grupos en la Euro 2022, y si no lo hizo en la final fue por culpa de una lesión. Esa baja fue determinante para que Inglaterra festejara el título continental.



A sus 31 años la capitana sabe que es indispensable pero también espera relevos. La primera en esa lista de promesas es la mediocampista Lena Oberdorf, de 21 años, jugadora del VfL Wolfsburgo y quien fue incluida en el FIFA FIFPRO World 11 Femenino de los premios The Best FIFA Football Awards,



Alemania es el único país que ha logrado ganar el Mundial tanto en categoría masculina como femenina (2003 y 2007) y esa experiencia, sobre una Colombia cuyo mejor resultado fueron los octavos de final en 2015, es una incertidumbre total. La idea es que el favorito no se ilusione más contra Colombia y que se pueda sumar y sacar el cero. ¿Mucho pedir tratándose de Alemania? Sí, pero el equipo nacional se lo debe si quiere dar un salto de calidad.



