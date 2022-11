Bayern amenaza a Senegal con Mané: ‘La salud por encima del fútbol’

Sadio Mané prendió las alarmas hace un tiempo, luego de confirmarse las molestias musculares, durante el partido entre Bayern Múnich y Werder Bremen. Antes de conocerse la convocaría de la Selección Senegal, se hablaba de la ausencia del extremo, dándolo como una de las duras bajas en el Mundial.

El proceso de recuperación inició, no solo en manos de los médicos del club alemán, sino de los africanos, que tienen la fe en él, como una de sus principales figuras. Aliou Cissé, entrenador de Senegal, lo incluyó en la lista de 26 jugadores, convocados para Catar 2022.



Desde el Bayern, no quieren acelerar la recuperación del atacante, teniendo en cuenta que falta un tramo extenso de la temporada. El entrenador, Julian Nagelsman, se refirió a la situación de Mané, quedando pocos días para el debut en Catar “Por supuesto, a Senegal le gustaría que juegue. Pero si tiene dolor, no puede hacerlo. La salud está por encima del fútbol, ese es nuestro caso y también el de todos los demás”.



Senegal debutará en la Copa del Mundo contra Países Bajos, el lunes 21 de noviembre, a las 12:00 p.m. hora colombiana.