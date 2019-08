Thomas Tuchel ya piensa en el futuro de PSG sin Neymar en el plantel

En la previa del partido contra Nimes, Thomas Tuchel dio una entrevista a ‘Canal plus’ en la que se refirió al futuro de Neymar y aunque aseguró que le gustaría seguir contando con él dentro de su plantel, también es consciente de la ilusión del jugador de abandonar la institución de la capital francesa.



Tuchel elogia al brasilero, sabe que será difícil reemplazarlo y es consciente que esto será aún más complejo si es que las negociaciones concluyen muy cerca del cierre del mercado de pases. Sin embargo, no pierde la esperanza de que se quede, situación que luce improbable y que seguramente sería un problema antes que una solución.

“Me encanta Neymar, quiero continuar jugando con él, con Kylian y con todo el mundo. Pero la realidad es que debemos encontrar soluciones sin ‘Ney'. Si lo perdemos, quizás no duerma. No es posible perder a ‘Ney' y encontrar a alguien que haga las mismas cosas que él. Es posible que se quede, pero esto no ha terminado y debemos ser realistas", concluyó el técnico.



Neymar no fue convocado para el primer partido de PSG en la Ligue 1 y Leonardo había dejado claro durante la semana que las negociaciones por el futbolista brasilero estaban avanzadas, sin embargo, su ausencia en el partido frente a Nimes no pesó mucho y el equipo parisino le ganó sin mayores problemas a Nimes por 3-0.