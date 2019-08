La friolera que pide PSG para dejar salir a Neymar: ¿quién lo pagará?

El París Saint-Germain (PSG) quiere al menos 200 millones de euros por Neymar, indicó este domingo el diario francés "Le Parisien", según el cual esa cifra hace que el Real Madrid sea quien tenga más posibilidades de hacerse con el delantero brasileño.

"Molesto por las ganas de irse de Neymar, Catar, propietario del PSG, quiere mucho dinero a cambio", recalca el rotativo, que recuerda que esa cantidad se acerca a los 222 millones de euros que el club parisino pagó por el jugador hace dos años al Barcelona.



"L'Équipe" destacó que, por iniciativa del entorno del brasileño, ya hubo una primera toma de contacto con el Real Madrid antes del verano que no prosperó. Hasta hace tres semanas, según sus fuentes, los dirigentes madridistas todavía apuntaban a Paul Pogba o tenían en mente la intención de fichar a Kylian Mbappé para 2020.



Pero el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, siempre ha sido "fan" de Neymar, agregó "L'Équipe", y ha mantenido un contacto habitual con su padre. Su relación con su homólogo parisino, Nasser al Khelaifi, también es buena, algo que podría facilitar la negociación.



El diario añade que el Madrid posee además futbolistas que podrían incluir en la operación, como Gareth Bale, James Rodríguez o incluso Isco. Sin mencionar ningún club, el director deportivo del PSG, Leonardo de Araujo, anunció este sábado que aunque hay conversaciones "más avanzadas que antes, esto no significa que haya un acuerdo".



"Ya veremos qué pasa. Todos necesitamos que el futuro se defina", dijo en un encuentro informal con periodistas. A la espera de un hipotético acuerdo sobre su salida, la situación deportiva de Neymar está congelada.



El brasileño no fue convocado para el partido de este domingo contra el Nîmes, el primero del PSG de la temporada, en una decisión en la que también influyó el no haberse recuperado totalmente de su lesión.