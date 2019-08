Unas de cal y otras de arena para Neymar Jr. en estrados judiciales

Neymar Jr. parece destinado a no recuperar nunca la tranquilidad. Cuando no son problemas de salud, son deportivos e incluso personales. Y todos le llegan al tiempo.

Este viernes el brasileño celebraba que la justicia de Brasil decidió archivar una denuncia por presunto abuso sexual por falta de pruebas contundentes de la denunciante, una mujer con la que se citó en un hotel en París.

Al saber la noticia, él publicó un mensaje en sus redes: "Este será un capítulo que nunca se ha olvidado en mi vida por muchas razones, siendo la principal el "DAÑO" que me causaron a mí, a mi familia y a las personas que realmente me conocen. Seré honesto y no diré que estoy feliz, sino aliviado. ¡La cicatriz continuará recordándome cuánto puede hacer un ser humano cosas buenas pero también cosas MALAS!".





El brasileño aprovechó para hablarles a mujeres que sí sufren abusos: "Sí, mi mundo se derrumbó y caí al suelo ... pero como dice una leyenda en jiu-jitsu "para muchos el suelo es el final de todo, para nosotros es solo el comienzo"

Que sea el comienzo no solo para mí, sino para todos los que han sufrido este tipo de falsa acusación y PRINCIPALMENTE para cada MUJER que REALMENTE es una víctima de este acto. ¡Mi deseo es que seas fuerte, luches y consigas todo lo que mereces!

Gracias a Dios TODO, siempre".

Sin embargo, cuando parecía superar este problema, apareció otro: el hombre al que golpeó por decirle que no sabía jugar al fútbol tras perder la Copa de Francia, presentó este viernes una denuncia, según confirmó el diario ''L'Équipe'. ¿Los cargos? "Actos de violencia".



Neymar ya fue sancionado con tres partidos por la Federación francesa y eso causó un distanciamento, tal vez definitivo, de su entrenador en PSG, Thomas Tuchel. Falta ver hasta dónde llegará esta nueva querella, mientras el brasileño espera la solución de su situación deportiva, que es totalmente incierta en el club de París.