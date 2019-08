La única posibilidad para la salida de Philippe Coutinho de Barcelona

Aunque la salida de Philippe Coutinho de Barcelona no es sencilla, el club trabaja buscando alternativas para que el brasilero deje la institución catalana antes de que concluya el mercado de pases. Sin embargo, la situación no resulta fácil y todo indica que el futbolista permanecería en el equipo, por lo menos, por 6 meses más.



Según el diario ‘Marca’ los directivos de Barcelona aseguraron tras la victoria contra Napoli que Coutinho no saldría del club, sin embargo, todavía existe una posibilidad que se daría luego de la salida de Neymar de PSG, situación que obligaría al club francés a buscar a otro jugador de características similares y, en ese sentido, a ir por el ex Liverpool.



Y aunque la posibilidad de que Neymar salga es alta, el otro problema es el alto precio que pediría Barcelona por un jugador que desde su llegada no ha podido aportar ese fútbol con el que se destacó en Inglaterra y por el que el equipo blaugrana pagó 120 millones de euros, una cifra que PSG no está dispuesto a pagar.



Con base en ello todo indicaría que Coutinho se quedará en el equipo español y el problema, en ese caso, sería para Valverde, quien no sabe qué más hacer con un futbolista que no entra en sus planes, pero al que no puede alejar del grupo teniendo en cuenta su trascendencia dentro del plantel, siendo su salida la mejor opción, pero también la alternativa más complicada.