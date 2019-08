Neymar no estará en el debut de PSG y su futuro luce lejos del club

A falta de pocas horas para el debut de PSG en la Ligue 1, Leonardo, director deportivo de la institución de la capital francesa se refirió a la situación de Neymar, que hasta no aclarar su situación contractual con la institución no será tenido en cuenta por el entrenador alemán Thomas Tuchel.



El futbolista, quien ya ha dejado claro que no quiere jugar con el equipo francés, espera solucionar cuanto antes su transferencia a Real Madrid o Barcelona, por lo que el directivo de la institución francesa se refirió al tema y aseguró que aunque ya hay negociaciones, de momento no hay nada seguro respecto al futbolista.



“Las negociaciones de salida de Neymar están más avanzadas que antes, pero esto no significa que haya un acuerdo. Hay negociaciones y veremos qué sucede, resta definir si se queda o no y si juega o no. Pero el equipo debe estar enfocado en el partido”, aseguró el brasilero sobre la actualidad de su compatriota.



Posteriormente, Leonardo concluyó: “La situación no es favorable para ninguno, además Neymar tampoco estaba en plenitud de condiciones para enfrentar el partido. Antes no estaba claro el futuro de Neymar, ahora hay algunos avances, así que lo importante es que todos definan su futuro”.