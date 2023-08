PSG y Real Madrid irían a la justicia: queja por el caso Mbappé

Kylian Mbappé será la novela de este mercado de fichajes y el resto de temporada. El francés ya dejó su decisión clara, el 31 de julio era la fecha límite para activar la renovación con el PSG hasta 2025, mostrando su intención de no renovar e irse en un año como jugador libre.



Todos los clubes grandes de Europa siguen atentos a su situación, pero el deseo del jugador apunta solo al Real Madrid. Pese a no existir una oferta formal para este verano, el cuadro español esperaría una temporada más, para que llegue como jugador libre.



De acuerdo a información de The Telegraph y Marca, Mbappé y Real Madrid tendrían un preacuerdo para firmar en junio del 2024. Esto, tiene con molestia a los directivos del PSG, que empezarán a realizar todos los movimientos legales necesarios, teniendo en cuenta que no pueden negociar con el jugador, pues deben esperar a que queden seis meses de vínculo.



Según lo expresado por Marca, PSG estudiaría presentar una queja formal ante la FIFA, por el accionar del Real Madrid “Según el PSG, existen varias evidencias que demuestran que Mbappé tiene ya todo muy atado con el Real Madrid y no haría falta esperar a junio de 2024 para ver a Mbappé enfundarse la elásticas blanca para demostrarlo”.



Sumándole los rechazos de Mbappé a renovar con el PSG, se le agrega que el jugador no tuvo en cuenta la oferta de Arabia, que le permitía irse libre en el 2024, les hace creer que tiene todo acordado con el Real Madrid.