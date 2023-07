Real Madrid vs Barcelona: clásico con mucho picante en pretemporada

El Barcelona y el Real Madrid se verán las caras este sábado en un clásico de pretemporada en el AT&T Stadium de los Dallas Cowboys de la NFL, uno de los coliseos más espectaculares de Estados Unidos.



Con capacidad para 80.000 fans, pero ampliable a 100.000, el AT&T Stadium de Arlington, una de las ciudades de la zona metropolitana de Dallas, acogerá este duelo entre blancos y azulgranas a partir de las 16 horas (21 GMT).

Este estadio es el hogar de los Dallas Cowboys, un equipo tan popular entre sus fans como despreciado por sus rivales en la NFL, pero se espera que este sábado esté repleto de camisetas del Madrid y del Barcelona para la cita más importante del Soccer Champions Tour, una iniciativa que lleva a EE.UU. durante el verano a los mejores equipos europeos.



El AT&T Stadium se puede cerrar y tiene aire acondicionado, por lo que el partido no se verá afectado por los casi 40 grados que se esperan en Dallas este sábado, pero el estado de su césped artificial es un motivo de preocupación, algo que ya ha sucedido en otros momentos de este tour por Estados Unidos.



Madrid y Barcelona se midieron el año pasado en Las Vegas, en su primer amistoso en tierras estadounidenses tras la pandemia, y los de Xavi Hernández vencieron 1-0 con un golazo de Raphinha. Los de Carlo Ancelotti buscarán la revancha en estos clásicos de pretemporada y llegan con buenas sensaciones tras los dos triunfos en dos amistosos que lleva en esta gira: 3-2 al Milán y 2-0 al Manchester United.



En este último partido frente a los Red Devils, dos de los fichajes de los merengues, Jude Bellingham y Joselu, se lucieron con dos tantos fantásticos. En cambio, el turco Arda Güler todavía no ha podido debutar por molestias físicas. A diferencia del Madrid, que llegó a Dallas el jueves, el Barcelona esperó hasta este viernes para dejar Los Ángeles y trasladarse a la ciudad texana. Los culé tuvieron un arranque desafortunado en esta gira, con la cancelación del amistoso contra la Juventus por una gastroenteritis que afectó a una parte importante de la plantilla.



El miércoles jugaron su primer amistoso y cayeron ante un Arsenal más rodado por 5-3. Gündogan y Oriol Romeu, dos fichajes azulgranas para esta nueva temporada, debutaron frente al Arsenal mientras que Íñigo Martínez -otra incorporación para este curso-, Gavi y Clément Lenglet no pudieron jugar por molestias físicas.





En el Madrid tienen ya muy perfilada la plantilla a excepción de lo que suceda con el 'culebrón' de Kylian Mbappé mientras que en el Barcelona todavía tienen bastantes capítulos por resolver tanto de llegadas como de salidas. Tras el clásico, el Barcelona jugará contra el Milan el 1 de agosto en Las Vegas antes de abandonar EE.UU. mientras que el Madrid cerrará su gira con un partido el 2 de agosto contra la Juventus en Orlando.



EFE