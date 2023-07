Mbappé y un giro inesperado: en Inglaterra preguntan por su cesión

Kylian Mbappé continúa como el protagonista de la novela en el mercado de fichajes. Su decisión parece ser la misma, cumplir su contrato con el PSG y salir como agente libre. Las directivas del cuadro parisino presionan, por todos los frentes, para que el francés no se vaya sin dejar un centavo en el club.

Las ‘amenazas’ son multiples, pero todas apunta a que, si no accede a firmar su contrato de extensión hasta el 2025, pasará la temporada en el banquillo de suplentes. El mensaje en pretemporada es claro, no estuvo en la gira asiática y se quedó en París, entrenándose con los otros futbolistas descartados.



En el panorama, no hay algún aviso de una oferta formal del Real Madrid, pues ven en él su futura estrella, para comandar un periplo de la historia del fútbol. Pese a esto, la otra chance que surgiría para esta temporada, llegaría desde Inglaterra.



De acuerdo a información de Sky Sports, en el Liverpool ven como una opción la llegada del atacante, pero, a través de una cesión. Además, Daily Mirror afirmó que, entre las dos partes, Liverpool y PSG, ya hay conversaciones adelantadas, para que llegue a Anfield esta temporada.



Adicionalmente, la oferta sería tan solo por un año, para que a mediados del 2024 pueda cumplir el objetivo mayor: llegar al Real Madrid.