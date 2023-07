Figura de Bayern Múnich seguirá su carrera en Al Nassr

Al Nassr quiere mejorar su plantilla de cara a la próxima temporada de la Liga de Arabia Saudita, un torneo que se llevará todas las miradas por la gran cantidad de estrellas que estarán en todos los clubes del torneo.



Pues bien, además de la llegada de Alex Telles, Seko Fofana y Marcelo Brozovic, Al Nassr tendrá la adición de Sadio Mané que tiene todo acordado con el club árabe para llegar procedente de Bayern Múnich.



Esto fue informado por el periodista Fabrizio Romano que aseguró que el día jueves fue clave para avanzar en las negociaciones por el jugador y este viernes el Bayern aceptó la propuesta verbal del conjunto árabe.

Ahora, Mané viajará a Arabia para pasar reconocimiento médico y firmar su contrato con el club para las próximas temporadas.



Si bien, el periodista no dio cifras oficiales, en Alemania aseguran que el fichaje se habría cerrado entre 18 y 20 millones de euros.



Vale señalar que el Bayern había dejado claro hace unas semanas que si llegaba una oferta ideal por Mané el jugador se iría tras una temporada en el cuadro alemán donde no se consolidó en el once inicial.