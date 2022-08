Habrá rigor para Messi: estricta dieta para los jugadores del PSG

La nueva temporada en el PSG, con el cambio de técnico y parte de la dirigencia. No solo fue la renovación de Mbappé, uno de los movimientos para poder seguir en la élite, con un único objetivo, conseguir la Champions League. Nuevas normas, nueva política, dejando a un lado los fichajes millonarios, que, en el tiempo reciente, no han surtido el efecto deseado.



De acuerdo a información del diario Le Parisien, el PSG contrató a un nutricionista, especializado en el plantel profesional. Para sorpresas, el primer equipo masculino no tenía a nadie a cargo de este tema, que es fundamental en la forma y desarrollo de un atleta de alto rendimiento. A cargo, estará una española, para guiar al equipo en una dieta rigurosa.



Esto dijo el portal francés “La primera decisión de la nueva nutricionista fue eliminar de las comidas la Coca Cola y té helado, dos bebidas poco compatibles con el deporte de alto nivel”. Esto, hace recordar al incidente que protagonizo Cristiano Ronaldo, donde incitó a la ingesta de agua, en lugar de la bebida azucarada.



Los jugadores del PSG, que suelen hacer comidas entre ellos, deberán tener por fuera del menú las bebidas azucaradas. Este es uno de los requisitos de Luis Campos, nuevo director deportivo, buscando dejar a un lado el preconcepto de estrellas, para que el cuadro parisino sea de jugadores profesionales.