Millonaria razón por la que el PSG no ha echado a Pochettino: ¡locura!

Mauricio Pochettino no para de meterse en el ojo del huracán. En esta oportunidad le cayeron por una declaración respecto a la caída en Champions League frente al Real Madrid.



El entrenador del París Saint-Germain (PSG) aseguró este viernes que su equipo fue el que estuvo "más cerca" de eliminar a la Casa Blanca en la Liga de Campeones.



"Hemos estado más cerca que Chelsea o Manchester City", aseguró en una rueda de prensa previa al encuentro liguero de mañana contra el Montpellier. Sin embargo, admitió que han tenido "malos momentos en determinados períodos" que les han imposibilitado seguir en la competición. "Hemos estado cerca, pero se nos ha ido", recalcó.

Pochettino señaló que la Champions "es siempre el objetivo de los últimos años para el club". Sin embargo, la final del próximo día 28 en París se jugará entre el Real Madrid y el Liverpool.



Campeón de la liga francesa sin problemas, el PSG fue apeado de la Copa en una tanda de penaltis frente al Niza, en un encuentro en el que el técnico argentino recordó que faltaban muchos jugadores internacionales llamados por sus selecciones. Aun así, destacó que tras el fracaso de Champions no se hundieron y el equipo "terminó ganando la liga de una forma muy digna".



El próximo domingo tendrá lugar la entrega de premios anuales de la asociación de futbolistas profesionales franceses (UNFP) con la asistencia de Kylian Mbappé y Pochettino rechazó especular acerca de si el jugador podría realizar entonces algún anuncio sobre su futuro. "Eso es una pregunta para Kylian", indicó, aunque confió en que, si hay algo, "sea alguna comunicación positiva para el París Saint-Germain".



Preguntado acerca de unas declaraciones del portero italiano Gianluigi Donnarumma, publicadas hoy en la prensa francesa y en las que pide al club "decisiones" para que no haya rotaciones en la meta con el costarricense Keylor Navas, el técnico respondió: "No sé lo que ha dicho Gigio". "De todas maneras, el club tomará la decisión que crea conveniente", apuntó.



La prensa francesa sigue publicando informaciones acerca de que el cuadro parisino estaría buscando un nuevo entrenador tras el fracaso de la Champions, aunque para ello tendría que indemnizar a Pochettino y su equipo con entre 10 y 15 millones de euros en caso de despido. Aspecto que en cierto sentido priva la decisión.



El DT trató de disipar esas especulaciones señalando que sigue siendo el técnico del club. "Soy el entrenador, soy parte del club, y estoy implicado en el proceso de decisiones", recalcó.