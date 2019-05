Siguen las dudas: Neymar y las declaraciones que preocupan en el PSG

En la presentación oficial de un perfume en el que es su imagen oficial, Neymar dejó un mensaje que prende las alarmas en el PSG. El delantero brasileño dejó claro que es un jugador que le gustan los nuevos retos en su carrera.

El delantero confirmó sus cualidades personales que lo llevan a superarse cada día y buscar nuevos horizontes: “describe a la perfección mi vida personal y profesional. Significa deseo, coraje, implica hacer frente a los retos y barreras que la vida te pone en el camino. Me esfuerzo en superarlos y soy consciente de que tendré que enfrentarme a muchos más. Es una palabra que me acompañará siempre”.



“Me considero una persona valiente, a quien le gusta afrontar nuevos desafíos”, añadió el brasileño. Estas declaraciones pueden tomarse de muchas formas, lo único que se define es que no son los mejores días al interior del equipo parisino. Neymar y Mbappé han dejado muchas dudas sobre su futuro y han asegurado que los nuevos proyectos hacen parte de sus ideales.



PSG ha desmentido todos estos rumores que ubican a los dos jugadores en el Real Madrid, sin embargo, en el presente mercado de transferencias se van a definir muchas cosas en el equipo francés.



Por último, Neymar se encuentra en Brasil y se ha podido conocer que el delantero se unirá a entrenamientos con su selección el sábado 25 de mayo, días antes de lo previsto.