Neymar protagonizó un acto de rebeldía y dejó plantado al PSG

PSG juega su último partido de temporada este viernes a las 2:00 p.m. contra Reims, en el juego final de la Liga de Francia. El conjunto francés tuvo su última práctica este jueves, pero la sorpresa fue Neymar, pues no fue a la práctica.

El brasileño no estuvo presente en el entrenamiento y, la prensa francesa, afirmó que había viajado a unirse con la Selección de Brasil para entrenamientos de Copa América.



Sin embargo, Thomas Tuchel, entrenador, no le había dado permiso de irse todavía para hacer parte del seleccionado nacional. Dani Alves, Thiago Silva y Marquinhos también fueron llamados por Tite para la Copa América, pero los futbolistas sí estarán en el partido de este viernes.



"No, no por mí. No es una decisión deportiva, no me corresponde a mí tomar la decisión de liberarlo o no", mencionó el entrenador de PSG cuando le consultaron por el astro brasileño...