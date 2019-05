¿Ya no son mejores amigos? Habría guerra fría entre Neymar y Mbappé

Lejos parece estar aquellos días en que se divertían como niños en PSG, que se hacían bromas y hasta ensayaban coreografías juntos.

Según versiones de prensa en España. lo que existe hoy es una fractura entre las estrellas del equipo de Tuchel, producto de las declaraciones del brasileño tras la final perdida de Copa de Francia, cuando dijo que los más jóvenes del equipo deberían hablar menos y rendir más. El francés se habría sentido aludido con el comentaio y habría decidido tomar distancia.



Según el diario Sport, Mbappé no entiende el reclamo, viniendo de un jugador que ha tenido más ausencias que otra cosa en la temporada: "Neymar ha gozado de todo tipo de privilegios y la realidad es que, por A o por B, no ha estado sobre el terreno de juego en los momentos decisivos, sobre todo en Champions. Las lesiones le han privado de ello, mientras que Mbappé sí ha dado la cara en Champions, como por ejemplo en Old Trafford", destaca el diario.



Para la muestra, el último botón: Neymar no asistió al último entrenamiento del equipo antes de afrontar el último e intrascendente partido contra Reims y, según Le Parisen, podría estar ya en Brasil, listo para unirse a su Selección para la Copa América.



La situación habría hartado a Mbappé, el jugador con mayor proyección mundial hoy, y su idea de aceptar que Neymar fuera la base del proyecto del PSG ya no le suena tan acertada. Tanto que ya su padre habría entrado en contacto con Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, para hablar de un posible cesión.



Según Sport, esa actitud abre para Neymar la posibilidad de una traición de su examigo: "A Neymar tampoco le ha sentado nada bien la presión del joven francés a la directiva para ver mejorado su salario. El exazulgrana entiende que dicho intento de desbancarle viene a ser una puñalada trapera, por lo que la tensión solo hace que ir en aumento. La convivencia entre ambos se ha vuelto complicada".



La guerra de los estelares del PSG en el vestuario parece un tema de nunca acabar. ¿Tendrá olusión? Menudo problema el que tiene Tuchel...