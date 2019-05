La gigante apuesta de Dani Alves sobre la continuidad de Neymar en PSG

Aunque hay rumores de que Neymar aprovechará este mercado de fichajes para cambiar de equipo, y posiblemente hacerle un guiño al Real Madrid, hay un futbolista que está muy seguro de que el astro brasileño seguirá siendo la gran figura del proyecto del Paris Saint Germain.



Se trata de Dani Alves, compatriota y compañero de Neymar en el PSG. El lateral habló con ‘Espn’ y dijo que ‘Ney’ “está en una transición, ya que los resultados no están saliendo. Es muy maniático y quiere que el resultado esté, es obvio. Debe aprovechar el tiempo libre para pensar qué puede hacer para que todo sea mucho más grande y mucho mejor en el lugar en el que está. Si no, no podrá lograrlo”.



Alves se siente tan seguro de que Neymar se terminará quedando en el equipo parisino, que se atrevió a apostar en grande con el periodista que lo estaba entrevistando. “¿Jugarme una cena a que Neymar se queda? Eso es poco. ¿Nos jugamos la Torre Eiffel? Creo que va a seguir en el PSG, creo que sí. No ha hecho su trabajo aquí aún. En la vida tienes que coger los objetivos, ejecutarlos y luego hacer lo que te da la gana”, expresó.



Sobre el interés del Madrid por Neymar, el lateral aseguró: “Si a mí me llama el Madrid le digo que no, y si me llama para preguntarme por Neymar también le digo que no. El Madrid llama a mucha gente y no me sorprendería nada”.