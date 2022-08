Alexis Sánchez ya habla como marsellés: elogió a sus compañeros

Igor Tudor y Luis Javier Suárez ya tienen a un compañero nuevo que ya se unió a las filas del Olympique de Marsella. Todo estaba hecho en estos días para que Alexis Sánchez firmara su contrato con el conjunto francés que se ilusiona con el chileno para presionar en la parte alta de la tabla a un Paris Saint-Germain que no se cansa de ganar la Ligue 1.

El fichaje de Alexis Sánchez y de Luis Javier Suárez es un aliciente en la ofensiva del club y para los dirigentes del equipo marsellés para salir a buscar títulos y competir contra el Paris Saint-Germain en la Ligue 1, y por qué no, soñar también con las competencias europeas en la temporada que ya inició. Con un debut que ilusiona por la victoria de 4-1 en el Orange Vélodrome contra su similar del Stade de Reims con doblete del colombiano Suárez, no solo maravilló a los hinchas, sino al mismo jugador chileno.



Faltaban pocos temas para que Alexis Sánchez se uniera a las filas del croata Igor Tudor. Aunque el delantero austral ya había llegado a Francia y el club había oficializado su llegada, faltaba que pasara los exámenes médicos que ya realizó con éxito el miércoles 10 de agosto. Tras terminar su vínculo con el Inter de Milan, consiguió equipo rápidamente.



Alexis Sánchez ya habla como jugador del Olympique de Marsella y elogió al club después de lo que fue ese debut que ilusiona a cualquiera, “vi el partido, somos intentos, presionamos alto. Tenemos jugadores con calidad, me gusta el estilo de juego, cómo presionamos. Ganar 4-1 es algo lindo”.



Con la llegada de Alexis Sánchez, se agudiza la competencia en la zona de adelante con Arkadiusz Milik Cengiz Ünder, Cédric Bakambu y Luis Javier Suárez. Habló sobre instalarse como inicialista y esa competencia que tendrá, “la competencia me encanta, le aporta al equipo. Somos un equipo y remamos para el mismo lugar. Tiene que mejorar, al igual que yo, porque quiero ganar un título. Aquí lo importante es hacer lo mejor para el equipo”.



A su vez, mencionó que puede jugar en cualquier parte de adelante. Se le ha visto por las dos bandas, como media punta y como ‘9’, “me puedo adaptar a cualquier forma de juego, lo he aprendido durante mi carrera. He jugado de ‘9’, por la izquierda, por la derecha, más retrasado”. Alexis Sánchez anhela debutar en la segunda fecha cuando visiten al Stade Brest.