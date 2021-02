¿Lista su salida del Madrid? Zidane ilusiona en la campeona del mundo

Real Madrid vive un presente bastante regular: quedó eliminado en Copa del Rey frente a un equipo de tercera división y en LaLiga, con un partido más, se dejó alcanzar del Barcelona.

Así las cosas, el futuro de Zinedine Zidane no luce del todo claro. Lo anterior genera que en su país, Francia, la Federación sueñe con poder tenerlo próximamente.

El presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF) y candidato a la reelección, Noël Le Graet, apuesta por Zinedine Zidane como eventual sucesor de Didier Deschamps si éste no desea continuar en el puesto.



"Si Didier lo deja y estoy todavía aquí, la primera persona a la que vería sería a Zidane", señala Le Graet en una entrevista con la radio RTL que se emitirá en la noche de este sábado y de la que se han avanzado algunos extractos.



"Tengo muy buenas relaciones con Zidane, al menos en lo personal", añade Le Graet, que lleva en el cargo desde 2011 y aspira a un cuarto mandato al frente de la FFF.



Sobre la continuación de Deschamps, a quien colocó al frente de la selección en 2012, recalca que la clave está "en Didier", con lo que sugiere que es el técnico nacional quien decidirá si quiere continuar en el cargo. El contrato de Deschamps, extendido en 2019, finaliza en 2022 con la Copa del Mundo de Catar.



Ahora bien, ¿qué dice el actual entrenador de Real Madrid al respecto?

"De momento estoy aquí, disfrutando de lo que estoy haciendo y en un futuro se verá, no se sabe nunca. Mi mente está en el día a día en el Real Madrid", dijo Zidane en castellano cuando fue preguntado por las palabras de Le Graet. Sin embargo, en la pregunta en francés con la que se cerró su comparecencia, sí dejó ver sus ganas de ser seleccionador.



"La selección francesa puede ser un objetivo algún día. Lo dije hace diez años cuando empecé a entrenar que puede ser una posibilidad, pero hoy en día pero mi presente y mi deber es el Real Madrid. Mi cabeza está únicamente en lo que estoy haciendo aquí", afirmó.



Zidane no piensa que tenga la potestad para decidir su futuro en el club, si continua o no en el banquillo madridista la próxima temporada y si da el paso a ser seleccionador. "No es así", manifestó. "Al final son las oportunidades que tienes. Lo que va a pasar en el futuro no se sabe, lo veremos en el futuro".