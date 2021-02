Pasó de todo: Murillo celebró, Mojica preocupa y Almirón se fue

Extraordinario viernes en España para Jeison Murillo y tristeza total tanto para Johan Mojica como para Helibelton Palacios. El Celta de Vigo sumó su primera victoria del 2021 y se aleja de la zona de descenso, en la que seguirá metido el Elche, que no frena su caída en picado y ya encadena 16 jornadas sin ganar tras caer en Balaídos (3-1).



Empezó mejor el equipo de Jorge Almirón e incluso disfrutó de varias ocasiones para adelantarse con disparos de Lucas Boyé y Raúl Guti, pero las lesiones de Josan y Mojica sobrepasada la media hora del primer tiempo le golpearon antes de que Santi Mina y Brais Méndez, con tantos en los minutos 45 y 46+, dieran ventaja al Celta.

Un monumental error del portero Rubén Blanco en el arranque del segundo tiempo puso en bandeja el gol del argentino Emiliano Rigoni para dar vida al Elche, aunque a falta de veinte minutos, cuando peor estaba su equipo, Santi Mina resolvió el sufrimiento celeste con un gran remate tras un buen centro de Augusto Solari, que acababa de sustituir a Nolito.



Por lo anterior, Almirón decidió renunciar al cargo de director técnico del Elche. El entrenador, que llegó al equipo el pasado verano tras el ascenso, ha comparecido en la sala de prensa del estadio con un considerable retraso y se ha limitado a comentar ante los medios su adiós al club sin aceptar preguntas.



“He tomado la decisión de no seguir. Deseo lo mejor al equipo y a mis jugadores. Agradezco todo el tiempo que he vivido con ellos”, dijo el técnico, quien envió “los mejores deseos para los que siguen”. Entre ellos Helibelton Palacios, que no suma si quiera una semana en el club.



Almirón deja al Elche en zona del descenso y en una gran crisis deportiva, ya que el equipo ilicitano suma 16 jornadas consecutivas sin ganar, lo que iguala su segunda peor racha de siempre en la categoría.



No ha dado explicaciones sobre los motivos de su marcha, aunque en el pasado mercado de invierno el técnico había solicitado la llegada de seis refuerzos para que el equipo fuera competitivo y finalmente solo llegaron tres jugadores.