Se espera un último fichaje: estas son las opciones que maneja América

Hasta la primera semana de marzo se mantendrán abiertas las inscripciones ante Dimayor, para la temporada que está en marcha, y por eso los equipos están concretando unas últimas fichas para cerrar de una vez por todas sus movimientos en el mercado. América de Cali, bicampeón colombiano, es uno de los que espera definir un fichaje para el ataque.

Los escarlatas están tras la vinculación de otro atacante para dar por cerrado el libro de fichajes en la presente temporada. Tulio Gómez, máximo accionista del club, había revelado hace unos días en el programa Zona Libre de Humo que una de las opciones que manejaban era Jeison Steven Lucumí, un jugador con pasado rojo y que está libre tras su salida del Elche, de España.



Lucumí es un caleño de 25 años, con pasado por Atlético Nacional, Nuevo León y Querétaro en México. "Ya hablé con el representante de Lucumí y le dije que lo queremos tener en el club. Por ahora no hay nada concreto, aun no tenemos cifras”, dijo Gómez sobre la posibilidad de Jeison para el América, después de haber vestido la camiseta del equipo entre 2014 y 2017.



Sin embargo esta no es la única opción que maneja la directiva. La prensa en Cali asegura que la otra opción es internacional, pero parece ser más lejana. Se trata de un atacante argentino que pidió Juan Cruz Real: Nahuel ‘Gato’ Luján.



El jugador de 25 años ha jugado en su país para Belgrano (dueño de su pase), Ferro Carril Oeste y Central Córdoba. Luis Artime -presidente de Belgrano- expresó recientemente que su jugador solo saldría en venta y América estaría tras un préstamo con opción de compra.



En charla con Zona Libre de Humo, Luis Grillo agente de Luján manifestó que "Nahuel es un jugador de una técnica muy acentuada, de muy buena gambeta, es un jugador moderno que tiene mucho para dar" y también dio detalles de la propuesta de los 'Diablos Rojos'. "La propuesta de América de Cali es muy buena y se ajusta a lo que queremos, pero la decisión es de Belgrano. El profe Juan Cruz habló con el jugador y le contó cosas del club. América ofreció un préstamo con opción de compra durante un año".



Sin embargo el 'Gato' Luján no solo es pretendido por América. En la Universidad de Chile también lo quieren y al parecer estarían promocionando una tentadora oferta a Belgrano "comprar el 50 % de su pase". En las próximas horas se conocería si Nahuel podría fichar en Colombia, si se deciden por Chile, o si por el contrario prefieren dejarlo en el club de Córdoba.



Cabe destacar que América tiene en ataque a Duván Vergara (quien salió lesionado del partido frente a Boyacá Chicó), Guillermo Murillo (quien llegó de Cortuluá, reemplazó a Vergara y salió lesionado), Aldair Rodríguez (peruano que sigue sin llenar las expectativas), Diber Cambindo (goleador de la B en 2020 y anunciado recientemente), Adrián Ramos, el líder y hombre de la experiencia; además de Santiago Moreno y Luis Sánchez.