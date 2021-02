Después de 16 años: América le ganó a Chicó en Tunja y respira en Liga

América de Cali derrotó 1-2 este viernes a Boyacá Chicó en el Estadio La Independencia, de Tunja, por la sexta jornada de la Liga BetPlay I-2021, y obtuvo su primera victoria en el certamen.



Pasaron 16 años para que el campeón colombiano venciera de visitante a los ‘ajedrezados’ y el arquero Joel Graterol fue fundamental. Estar en la altura hizo que el elenco escarlata no hiciera su acostumbrada presión alta, sino que se plantó en mitad de cancha para distribuir bien su esfuerzo a lo largo de la amplia cancha de La Independencia.

Con esa estrategia también se hizo notable el juvenil Santiago Moreno, que estuvo en las dos acciones que antecedieron a los goles de Duván Vergara y Yesus Cabrera.



América originó su primera aproximación a los 9 minutos por el sector izquierdo, luego que Duván Vergara le cediera el balón a Adrián Ramos, pero el atacante caucano ni remató fuerte ni centró con potencia para que definiera Yesus Cabrera.



Romir Balanta tuvo una buena llegada a los 15 minutos por derecha, pero resolvió mal y el balón se fue desviado.



Pero quien sí aprovechó fue Duván Vergara un minuto después, luego que recuperaran un esférico en la bomba central y descargaran por derecha para Santiago Moreno y éste le sirvió al medio al extremo cordobés para que convirtiera el 0-1 sobre parte superior del arco de Pablo Mina.



Los ‘ajedrezados’ y su presidente, Eduardo Pimentel, pidieron fuera de lugar de Moreno, pero la señal de televisión muestra que estaba habilitado por su marcador, Jhonathan Muñoz.



El esfuerzo en esa acción provocó la salida de Vergara, al parecer por un tirón, y el debut de Guillermo Murillo con la camiseta roja.



Wilson Mena remató por la derecha, pero estuvo atento Joel Graterol para evitar que el balón entrara, a los 24.



Balanta insistió otra vez por su costado, le dejó el balón a Javier Calle, quien enganchó a Luis Paz hacia adentro y con pierna derecha, que no es su perfil, sacó un latigazo que se incrustó en la parte alta del vertical derecho de Graterol, para el 1-1 a los 28 minutos. Tremenda anotación, como dicen algunos técnicos, “un gol de otro partido”.



El cuadro local se tomó confianza y le quitó el balón a los ‘diablos’, que de todas formas se acercaba sin mucha elaboración, pero a través del juego directo, especialmente a través de Moreno, que a través de su velocidad intentaba hacer diferencia frente a una defensa adelantada a más de 10 metros de su guardameta.



Un error en un despeje de Quiñones le permitió a Chicó ganar el rebote y a los 43 por poco se pone en ventaja con un potente remate de Calle que desvió Graterol al tiro de esquina.



Héctor Quiñones regresó a la titular de América casi un año después de recuperarse de una delicada lesión de rodilla y por allí constantemente apareció Balanta para superarlo con su rapidez.



A los 2 minutos del complemento, nuevamente Balanta puso en aprietos a la zaga, con un disparo que salvó Graterol. El jugador caucano, que estuvo hasta 2018 con los escarlatas, fue un constante riesgo por su movilidad.



Sobre los 15, una buena jugada colectiva que inició Ramos, la tocó con Moreno y éste le sirvió en el área a de Yesus Cabrera, quien a la salida de Mina la tocó por encima de su humanidad para conseguir el 1-2.



Nicolás Giraldo, que había entrado por Quiñones, salvó lo que pudo ser el empate de Chicó, luego del remate de Brayan Moreno a los 30.



Graterol volvió a ser gran protagonista al salvar un cabezazo de Banguero que llevaba sello de gol, a los 38. América tuvo muchos problemas con el juego aéreo, y afortunadamente para sus intereses, Graterol estuvo en una buena noche.



Guillermo Murillo no contó con suerte y salió lesionado para darle paso a Luis Sánchez, con lo que Juan Cruz Real terminó con su formación tradicional. Yesus dejó a Sánchez de cara a la portería, pero no tuvo potencia en el disparo.



En la séptima fecha de la Liga, América recibirá a Santa Fe el jueves 18 de febrero (8:05 p.m.), mientras que Boyacá Chicó visitará al Medellín el miércoles 17 (6:05 p.m.).





Síntesis:



Boyacá Chicó 1-2 América de Cali



Boyacá Chicó: Pablo Mina (5); Jhonathan Muñoz (5), Elkin Mosquera (5); Henry Plazas (5), Duván González (5); Sebastián Támara (5), Frank Lozano (6); Javier Calle (6), Romir Balanta (7); Wilson Mena (5), Jhoan Arenas (5).

Cambios: Nelino Tapia (5) por Jhoan Arenas (9 ST), Kevin Londoño (5) por Romir Balanta (21 ST), Edward Banguero (6) por Javier Calle (21 ST), Brayan Moreno (5) por Wilson Mena (31 ST), Boris Palacios (6) por Sebastián Támara (31 ST).

D.T.: Mario García.



América de Cali: Joel Graterol (7); Cristian Arrieta (6), Marlon Torres (6), Pablo Ortiz (6), Héctor Quiñones (5); Luis Alejandro Paz (6), Rodrigo Ureña (6), Yesus Cabrera (7), Duván Vergara (6), Santiago Moreno (8); Adrián Ramos (6).

Cambios: Guillermo Murillo (5) por Duván Vergara (18 ST), Rafael Carrascal () por Rodrigo Ureña (9 ST), Luis Sánchez por Guillermo Murillo (19 ST), Nicolás Giraldo () por Héctor Quiñones (29 ST)

D.T.: Juan Cruz Real.



Goles: 0-1: Duván Vergara (16 PT). 1-1. Javier Calle (28 PT). 1-2: Yesus Cabrera (15 ST),



Amonestados: Romir Balanta (38 PT), Mario García (DT, 35 PT), Jhonathan Muñoz (40 PT), Duván González (32 ST), Edward Banguero (43 ST) por Boyacá Chicó. Héctor Quiñones (45 PT), Pablo Ortiz (8 ST), Nicolás Giraldo (36 ST), Juan Cruz Real (45+3 ST) por América.



Expulsados: No hubo.



Partido: Bueno.



Figura: Santiago Moreno (8).



Estadio: La Independencia, de Tunja



Asistencia: Sin público



Árbitro: Jorge Guzmán (6).







Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces