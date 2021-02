El líder Cali espera que se le abra el arco frente a las Águilas

Deportivo Cali recibirá este sábado 5:30 p.m. en su estadio de Palmaseca a Águilas Doradas, en desarrollo de la sexta fecha de la Liga BetPlay I-2021, certamen que lidera con 13 puntos.

El técnico Alfredo Arias sigue preocupado por la falta de gol de su equipo, más cuando acaba de irse el hombre más efectivo que tenía en el plantel, el argentino Agustín Palavecino, que de los 5 tantos marcados por el cuadro ‘azucarero’ se hizo presente con 2.



Sin embargo, pese a su solicitud de un refuerzo, el presidente Marco Caicedo indicó que no están dadas las condiciones económicas para reemplazarlo.



Aun así, existe la esperanza de que Ángelo Rodríguez y Marco Pérez puedan responder a esa confianza con la que llegaron para perforar las redes contrarias, pero también que los extremos y quienes lleguen desde atrás tengan la suficiente tranquilidad para convertir.



En cuanto al compromiso ante el elenco antioqueño, existen dos dudas, la primera, si se recupera el uruguayo Hernán Menosse de su dolencia muscular, y la segunda, si se mantiene a Marco Pérez o aparece Ángelo Rodríguez.



De resto, sería la misma formación que utilizó en su más reciente encuentro en Tunja frente a Patriotas Boyacá, en la que Andrés Arroyo y Kevin Velasco tienen la inmensa responsabilidad de acercarse a lo que hacía Palavecino. Por su parte, Jhojan Valencia y Jhon Vásquez, que estaban en el microciclo de la Selección Colombia, serán tenidos en cuenta.



Sobre lo que aún falta en el funcionamiento del conjunto, Arias sostuvo que “empezar ganando es muy bueno, no solo en los resultados sino en el estado de ánimo. Un partido de fútbol son estados de ánimo a veces, y lógicamente que ganando se corrige más fácil, se llega más fácil, se convence más fácil a sus jugadores, pero mi análisis se basa en números, estamos en mejores números en cuanto al juego, a la posesión de pelota, a la creación de chances de cara al rival, a la intensidad que se mide ahora. En todos esos números vamos bien, pero el fútbol todos esos conceptos pueden parecer cuando no hacés goles o te atacan y te convierten, esa es una realidad que todos los equipos padecemos, nos ha faltado el segundo gol, porque hemos convertido siempre el primero, no sufrimos porque nos creen muchas chances, estamos ocupados más que nada en ver si en ese último cuarto de cancha podemos ser más precisos, creo que el gol va a venir”.



Datos en el previo



Deportivo Cali acumula seis partidos consecutivos como local sin perder ante Águilas Doradas en Liga (4 triunfos, 2 empates), ganando los últimos cuatro.



El cuadro ‘azucarero’ no perdió en sus últimos seis duelos en Liga (4 victorias, 2 empates), y anotó exactamente un gol en cada uno de ellos.



Águilas Doradas acumula siete juegos de invicto como visitante en el campeonato (3 victorias, 4 empates); es su mayor racha en la máxima categoría.



Cali es primero, invicto y es el equipo con menos goles concedidos en el primer semestre: solo 1.



Marco Pérez ha participado directamente en 19 remates (2º máximo en Deportivo Cali), pero ninguno de sus 10 disparos ni de sus nueve opciones creadas ha terminado en gol.



Sábado 13 de febrero

Hora: 5:30 p.m.

Estadio: Palmaseca (Deportivo Cali)

Árbitro: Keiner Jiménez (Cesar)

Asistentes: Víctor Wilches (Casanare) y Javier Patiño (Meta)



Deportivo Cali: Guillermo De Amores; Harold Gómez, Eduardo Caicedo (Hernán Menosse), Jorge Arias, Darwin Andrade; Jhojan Valencia, Carlos Robles, Andrés Arroyo, Kevin Velasco, Jhon Vásquez; Ángelo Rodríguez (o Marco Pérez).



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces